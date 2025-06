สถาปัตย์จุฬาฯ ผนึกสยามพิวรรธน์ และนักพัฒนาอสังหาฯ ไทย เปิดหลักสูตรอบรม “WORLD CLASS DESTINATION DEVELOPMENT” ดันไทยสู่เวทีโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ของสังคม ทำให้เป็นที่มาของการที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดตัวหลักสูตร World Class Destination Development โดยความร่วมมือกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และสยามพิวรรธน์ อคาเดมี พร้อมกับพันธมิตรภาคธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ บมจ.แอสเสทเวิรด์ คอร์ป บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บมจ.ศุภาลัย ผู้พัฒนาอสังหรอมทรัพย์ของไทย

ครอบคลุมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการด้านการบริการและการท่องเที่ยว โครงการที่พักอาศัย ศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีก ตลอดจนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นระบบ ทั้งต่อเศรษฐกิจของเมือง คุณภาพชีวิตของผู้คน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

รวมทั้งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยกระดับความสามารถของคนไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก

ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานกรณีศึกษาระดับโลก ณ สถานที่จริง ในระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 30 ส.ค 2568 จัดกิจกรรมโดยศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU D4S)

“สถาปัตย์ จุฬาฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อแห่งองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และสังคม เพื่อร่วมกันออกแบบอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต โดยเชื่อว่า การพัฒนาโครงการในศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการบูรณาการข้ามศาสตร์ ความเข้าใจเชิงระบบ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ กล่าวและว่าการจัดหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอบรม “World Class Shopping Mall Ecosystem Development: Managing Urban and Facility for Sustainable Society of the Future ในปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีกับกรณีศึกษาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่นายสิทธิพร อิสระศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร โครงการ WORLD CLASS DESTINATION DEVELOPMENT เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์และพัทธกิจสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยอาศัยกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกัน ระหว่างภาควิชาการและภาควิชาชีพที่หลายหลาย โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ข้ามสหสาขาวิชา สู่การพัฒนาทักษะแก่หลากหลายสายงานวิชาชีพ ยกระดับองค์ความรู้เชิงวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าสู่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต

ทั้งนี้จากการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย โครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตรจะช่วยให้ผู้อบรมเข้าใจถึง แนวการออกแบบธุรกิจ การกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินธุรกิจ

การกำหนดรายละเอียดการออกแบบโครงการ การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ จากการเรียนรู้เชิงลึกจากศึกษาดูงานจริง

จากกรณีศึกษาที่หลากหลายประเภทประโยชน์ใช้สอยทั้ง ศูนย์การค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม และโครงการมิกซ์ยูส ที่เป็นโครงการระดับเมกกะโปรเจค และการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติงาน

จากสถานการณ์และประเด็นปัญหาจริงในแต่ละช่วงของการพัฒนาโครงการตลอดอายุ จากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านและร่วมเรียนรู้ผ่านการะบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

“หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคลากรจากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารโครงการสถาปัตยกรรม การดำเนินธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์หรือมีความประสงค์จะการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องการความรู้ความเข้าใจเชิงบริหารและจัดการแบบองค์รวมมากขึ้น สายงานที่เหมาะกับหลักสูตรได้แก่ นักพัฒนาโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนาธุรกิจ สถาปนิก ผู้จัดการอาคาร วิศวกรโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ”ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าว

สำหรับหลักสูตร World Class Destination Development จะจัดอบรม ทุกวันเสาร์ ในระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 30 ส.ค. นี้ เวลา 9:00 – 16:00 น. จำนวนรวม 8 วัน ระยะเวลา 64 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการอบรม 49,500 บาท/ท่าน โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: CUD4S หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ Line OA: @cud4s โทร 02-218-4316 Email: [email protected]