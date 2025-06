เกษตรเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน เกษตรและอาหาร ย้ำสร้างความร่วมมือ ให้ความสำคัญเกษตรมูลค่าสูงผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายถาวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Digital Innovation and Co-Creation Workshop: Digitalization as a Driver for Transforming Agri-food Systems in the Greater Mekong Subregion” ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพฯ ว่าเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลใน การยกระดับระบบ เกษตรและอาหาร ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ให้ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

ทั้งนี้ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรอาหารอย่างรวดเร็ว ผลจากความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหารสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2567 ที่ประชุมรัฐมนตรีเกษตร GMS ครั้งที่ 3 ( AMM-3) ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มีการรับรองกรอบยุทธศาสตร์คุณหมิง สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรอาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2030 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบเกษตรอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก

เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการมีความพร้อมด้านทักษะ การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเข้าถึงเงินทุนให้มากขึ้น สำหรับประเทศไทยได้ผลักดันนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

โดยให้ความสำคัญกับการเกษตรมูลค่าสูงผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเกษตรยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทย โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่เน้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือที่เชื่อมโยงและสอดประสานกัน โดยเสนอให้ใช้ “Durian Digital Collaboration Framework for Sustainable and Traceable Agrifood Trade” ภายใต้ TA 9916 เป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการบูรณาการระบบดิจิทัลข้ามพรมแดน

อีกทั้ง ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมภาคส่วนเกษตรและอาหาร โดยให้ความมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการจัดหาแนวทางการใช้ระบบดิจิทัลร่วมกัน เพื่อปูทางไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางและยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นประโยชน์ของภูมิภาค GMS