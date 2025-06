ชาบูชิ รีเฟรชแบรนด์ในรอบ 20 ปี เปิดตัว “สกาย – นานิ” พรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์ พร้อมส่งแคมเปญ ชาบูชิ x สกาย – นานิ: ALL YOU CAN กรี๊ด เจาะกลุ่มยังเจนฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2568 นายไพศาล อ่าวสถาพร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็ว โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภค ธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องปรับตัว

ภายใต้ PASSION 2030 ‘ไทยเบฟ’ มุ่งเสริมศักยภาพให้แบรนด์ในเครือเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะแบรนด์ยุทธศาสตร์อย่าง ชาบูชิ ซึ่งเรามองว่า เป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่

“ล่าสุดจึงได้รีเฟรชแบรนด์ “ชาบูชิ” ใหม่ ในรอบ 20 ปี เพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ระดับของการตลาด แต่ลึกถึงระดับอารมณ์ ความรู้สึก

และประสบการณ์ที่แบรนด์สามารถมอบให้ได้ โดยยึดหลักว่า ร้านอาหารในวันนี้ไม่ได้ขายแค่อาหาร แต่คือพื้นที่ของความสัมพันธ์และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค”

น.ส.ศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ชาบูชิ เป็นร้านอาหารที่สร้างสัดส่วนรายได้ที่ 80% ของบริษัทในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร การรีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่นี้ จะมีการปรับปรุงสาขา

และนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้ง อาหารและการบริการ โดยจะเปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ในเร็วๆ นี้ จากนั้นจะทยอยปรับสาขาอื่นๆ

ปัจจุบันชาบูชิมีทั้งหมด 190 สาขา ในปีนี้ได้เปิดสาขาใหม่ไปแล้วประมาณ 15-16 สาขา ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด พร้อมมีแผนจะเปิดต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2569 อีกประมาณ 10 สาขา ซึ่งการรีเฟรชแบรนด์ครั้งนี้ ราคายังเท่าเดิมที่ 399, 499 และ 599 บาท

“แบรนด์ที่อยู่มานานไม่จำเป็นต้องแก่ แต่ต้องกล้าพอที่จะเปลี่ยนไปพร้อมผู้บริโภค ในฐานะแบรนด์/ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่อยู่กับคนไทยมานานกว่า 20 ปี

ณ วันนี้ ชาบูชิ ต้องการเป็นมากกว่าความอร่อย เราอยากเข้าไปอยู่ในอารมณ์ ความรู้สึก และความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านประสบการณ์ที่เขาอยากเล่า แชร์ และกลับมาอีก

การรีเฟรชแบรนด์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เปลี่ยนภาพลักษณ์ แต่เป็นการปรับวิธีคิดจากข้างใน พร้อมออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมจริงของผู้บริโภค

ด้วยความเชื่อว่า ร้านอาหารยุคนี้ไม่ได้ขายแค่อาหาร แต่คือ แพลตฟอร์มที่สร้างความรู้สึกร่วม และสร้างคุณค่าให้กับทุกโมเมนต์ของลูกค้าได้จริงๆ”