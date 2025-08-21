SAM บุกตลาด NPA ไตรมาส 3 ผุดแคมเปญแรง “ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” เปิดพอร์ต NPA 5,000 รายการทั่วประเทศ กว่า 2 หมื่นล้านบาท จูงใจคนไทยสมัครเป็นผู้แนะนำทรัพย์ รับค่าตอบแทนสูงถึง 3 ล้านบาท ต่อ 1 รายการ
นายสุรไท รัชตะนาวิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพย์สิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เปิดเผยว่า SAM ได้ออกแคมเปญ “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” เชิญชวนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสมัครเป็นผู้แนะนำทรัพย์มือสองหรือทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ SAM หลากหลายประเภทในทำเลดีทั่วไทย
ทั้งทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและทรัพย์เพื่อการลงทุน อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า โรงแรม/รีสอร์ท โรงงาน/โกดัง โรงพยาบาล ฯลฯ โดยในส่วนของค่าแนะนำนั้น SAM ได้กำหนดเงื่อนไขที่จูงใจลูกค้าเป็นแบบขั้นบันไดตามราคาทรัพย์ที่ขายได้ ในอัตรา 3-2-1% ตามลำดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ราคาทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทนที่ 3% ขั้นที่ 2 ราคาทรัพย์ตั้งแต่ 5-20 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทนที่ 2% และขั้นที่ 3 ราคาทรัพย์มากกว่า 20 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทนที่ 1% หรือสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ต่อทรัพย์ 1 รายการ โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าตอบแทนภายใน 30 วัน หลังจากผู้ซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นและผู้แนะนำส่งเอกสารประกอบครบถ้วน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
“แคมเปญ “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้แนะนำทรัพย์ NPA เนื่องจาก SAM เป็นคลังทรัพย์มือสองรายใหญ่ของประเทศ ด้วยจำนวนและประเภททรัพย์ที่มากถึง 4,800 รายการ มูลค่ารวมมากกว่า 24,000 ล้านบาท ผู้ที่สมัครเป็นผู้แนะนำทรัพย์ NPA ของ SAM จึงเปรียบเสมือน มีสินค้าจำนวนมากในมือ”
นายสุรไท กล่าวและว่าปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองได้รับความนิยม โดยมีสัญญาณและแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น ทั้งจากลูกค้ารายย่อยที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยเอง ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ต่างหันมาสนใจธุรกิจด้านการปรับปรุงหรือ Renovate ทรัพย์มือสอง เนื่องจากมีราคาเหมาะสม คุ้มค่าต่อการปรับปรุงหรือต่อยอดการลงทุน
อีกทั้งตั้งอยู่ในทำเลดี ใจกลางเมือง ซึ่งหาได้ยากในโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ที่ขยับออกไปนอกเมืองและมีราคาสูง ปัจจัยบวกต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้แนะนำทรัพย์ SAM มีโอกาสในการประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้แนะนำทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนได้รวดเร็วกว่าเนื่องจากมีฐานลูกค้ากว้างขึ้นและสามารถสร้างรายได้จากการบอกต่อทรัพย์ SAM ได้หลายรายการในหลากหลายทำเลทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของประเทศ ได้วางกลยุทธ์การจำหน่ายทรัพย์ NPA เชิงรุกทั้งด้านราคา ช่องทางการขาย โปรโมชันพิเศษและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือนักลงทุน ทุกกลุ่ม รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การจำหน่ายทรัพย์ NPA ในปี 2568 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งคืนทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับสู่ระบบเศรษฐกิจอันจะนำมาซึ่งความเติบโตของประเทศโดยรวมอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเป็นผู้แนะนำทรัพย์ NPA ของ SAM สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443 และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sam.or.th