GBS เตือนราคาทองผันผวน แนะนักลงทุนเกาะกรอบ 4,150–4,350 ดอลล์/ออนซ์

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด แม้ว่าจะมีความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ชึ่งนายเจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจจะเดินหน้าเรียกเก็บภาษี 100% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนในวันที่ 1 พ.ย. หรือเร็วกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับท่าทีของจีนในการดำเนินการเกี่ยวกับแร่หายาก ขณะที่จีนเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่าเรือพิเศษกับเรือของสหรัฐตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. ยกเว้นเรือที่สร้าง ในจีน

โดยเรือที่เข้าข่ายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคือเรือที่เป็นของสหรัฐฯ ดำเนินการโดยสหรัฐฯ สร้างโดยสหรัฐฯ หรือมีธงสหรัฐ นอกจากนี้จีนขู่ใช้มาตรการตอบโต้ หากสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตรา 100% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย. ทำให้สถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐตึงเครียดยิ่งขึ้น หนุนนักลงทุนเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

รวมถึงความเสี่ยงจากการชัตดาวน์ของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐ ยังคงเป็นแรงผลักดันให้ทองคำได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก โดยสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาล หรือชัตดาวน์ ซึ่งยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 16 เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้ว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลง หลังกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมด 13 คนในฉนวนกาซา ขณะที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งชั่วคราวห้ามรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ปลดเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงที่มีการชัตดาวน์ ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มขายทำกำไรทองคำ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น

สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 4,150 – 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยแนะนำให้นักลงทุนซื้อเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง พร้อมติดตามปัจจัยใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวรับสำคัญของราคาทองคำ

 

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
3

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
4

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ช่วงนี้เบาได้เบาก่อน หลายเรื่องต้องระวัง รวมๆ แล้วค่อนข้างหนัก
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
7

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
8

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
9

คลังแจง เหตุคนยื่นภาษี ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แต่ทำไมได้แค่ 2,000 บาท
10

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งทะลุ 1,000 บาท รีบตัดสินใจ