แบงก์กรุงเทพ กวาดกำไร 9 เดือนแรก 38,247 ล้านบาท พุ่ง 9.9%

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนปี 2568 จำนวน 38,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 94,364 ล้านบาทและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.81 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย

สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และกำไรจากเงินลงทุน ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงเล็กน้อยจากบริการธุรกรรมผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม ทั้งนี้ ธนาคารยังคงพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลงเป็นร้อยละ 44.7 นอกจากนี้ จากการที่ธนาคารตั้งสำรองด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2568 ลดลงจากไตรมาสก่อน ทำให้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับ 9 เดือนปี 2568 มีจำนวน 29,549 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพยังคงแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,606,661 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 จากสิ้นปีก่อน โดยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ยังคงมีการเติบโต สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 294.2 เป็นผลจากการที่ธนาคารยึดหลักการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 จำนวน 3,174,287 ล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับสิ้นปีก่อน และมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 82.1 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 22.6 ร้อยละ 18.0 และร้อยละ 18.0 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
4

หนุ่ม 16 ดับคามอ'ไซค์ เพื่อนควักปืนโชว์ แต่ดันลั่นใส่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
5

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
6

คนกู้ลอยตัว คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า
7

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
8

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
9

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
10

หนุ่มวัย 23 ติดน้ำกระท่อมหนัก ดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก นอนจมกองขยะในห้อง