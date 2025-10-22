กทม. ประกาศขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายทั้งสามช่วง เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.68 เป็นต้นไป
วันที่ 22 ต.ค.2568 ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า กทม. เตรียมปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายทั้งสามช่วง ได้แก่ หมอชิต–คูคต, บางจาก–สมุทรปราการ และโพธิ์นิมิตร–บางหว้า โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.68 เป็นต้นไป ปัจจุบัน กทม. ดูแลการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) รวม 36 สถานี ระยะทาง 44 กม.
การปรับอัตรา ค่าโดยสารครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนจากอัตราเดิม 15 บาทตลอดสาย มาเป็นโครงสร้าง “ค่าโดยสารตามระยะทาง” (Distance Fare) เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แท้จริง และรักษาความมั่นคงของระบบขนส่งมวลชนในระยะยาว สำหรับอัตราใหม่ การเดินทางภายในส่วนต่อขยายจะเริ่มต้นที่ 17 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทางไม่เกิน 45 บาท ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางข้ามช่วงระหว่างส่วนสัมปทานและส่วนต่อขยาย ค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน 65 บาท (เพิ่มจากปัจจุบันเพียง 3 บาท) ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าค่าโดยสารเฉลี่ยของระบบรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่ทั่วโลก
ที่ผ่านมา กทม. เก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายเพียง 15 บาทตลอดสาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าจ้างเดินรถและ ค่าบำรุงรักษา ทำให้ กทม. ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและใช้งบประมาณสนับสนุนชดเชยส่วนต่างปีละกว่า 6,000 ล้านบาท โดยรายได้จากการเดินรถในส่วนต่อขยายอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปี ขณะที่รายจ่ายรวมสูงถึง 9,012 ล้านบาท การปรับโครงสร้างค่าโดยสารในครั้งนี้จึงมีความจำเป็น เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนของเมืองสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม กทม.ได้จัดมาตรการบรรเทาและช่วยเหลือ อย่างเหมาะสม ได้แก่ เด็กและนักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี) ลดค่าโดยสาร 30% และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ลดค่าโดยสาร 50% ทั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลัก คือผู้โดยสารที่เดินทางเฉพาะในส่วนต่อขยาย ซึ่งค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น 2–30 บาท ตามระยะทาง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้เฉพาะส่วนสัมปทานเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง กทม. ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินควรต่อประชาชน พร้อมรักษามาตรฐาน การให้บริการให้สะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่า ตามหลักการของระบบขนส่งมวลชนเมืองสมัยใหม่
ประชาชนสามารถสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการจราจรและขนส่ง โทร. 02 354 1211 หรือ เว็บไซต์ https://traffic.bangkok.go.th, บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โทร. 02 168 3368 หรือเว็บไซต์ https://www.thanakom.co.th, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 617 6000 หรือ Facebook Page “รถไฟฟ้าบีทีเอส”
กทม.ขอบคุณประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ การปรับค่าโดยสารครั้งนี้มุ่งหวังให้ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนของคน กรุงเทพฯ เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ในระยะยาว กทม.จะยังคงพัฒนาและดูแลระบบขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง