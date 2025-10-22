บางจาก จัดโปรแรงรับวันหยุดยาว ลดราคาเฉพาะน้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียม ทั้งไฮพรีเมียม 97 และไฮพรีเมียมดีเซล S ลงลิตรละ 5 บาท ระหว่างวันที่ 23-26 ต.ค.2568 ทั่วประเทศ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชันแรงรับวันหยุดยาว ลดราคาเฉพาะน้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียม ลิตรละ 5 บาท ไม่มีขั้นต่ำ ทั้งไฮพรีเมียม 97 และไฮพรีเมียมดีเซล S ระหว่างวันที่ 23-26 ต.ค.2568 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่จำหน่าย
เพื่อให้ผู้ใช้รถได้ทดลองใช้น้ำมันคุณภาพสูงจากบางจาก ที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้เต็มประสิทธิภาพ สะอาด แรง ปกป้องเครื่องยนต์ 100% ขับขี่ได้มั่นใจ ทุกเส้นทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com
น้ำมันบางจากกลุ่มไฮพรีเมียม ทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ “บางจากไฮพรีเมียม 97” และน้ำมันดีเซล “บางจากไฮพรีเมียมดีเซล S” เป็นน้ำมันพรีเมียมคุณภาพสูงเหนือมาตรฐาน ด้วยการคัดเนื้อน้ำมันพิเศษ ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงกลั่นระดับโลก ทำให้ได้ค่าออกเทนและซีเทนสูงกว่าน้ำมันพรีเมียมทั่วไป
นอกจากนี้ ยังมีสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษที่ผลิตและทดสอบจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ เร่งแรง เดินลื่นไม่สะดุด ช่วยทำความสะอาดหัวฉีดได้อย่างหมดจด และปกป้องการสึกหรอชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ เป็นพลังสะอาด แรง พร้อมปกป้องเครื่องยนต์ 100% ในทุกจังหวะการขับขี่