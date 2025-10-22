” ธรรมนัส ” ถก Beef Board ดันโครงการ “คนไทย กินเนื้อโคไทย” ยกระดับราคา 200 บาท/ก.ก. พัฒนาคุณภาพห่วงโซ่การผลิต พร้อมคุมเข้มมาตรฐาน
วันที่ 22 ต.ค.2568 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ 2/2568 ว่า ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการ “คนไทย กินเนื้อโคไทย” มุ่งกระตุ้นตลาดการซื้อขายโคเนื้อ พร้อมยกระดับห่วงโซ่การผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อโคไทย ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายผู้บริโภค
ทั้งนี้โครงการ “คนไทย กินเนื้อโคไทย” เป็นโครงการ Quick Win ที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำ และยกระดับห่วงโซ่การเลี้ยงโคไทยทั้งระบบ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย ในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งมอบให้ กรมปศุสัตว์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
“สำหรับพี่น้องเกษตรกรภาคปศุสัตว์ที่กำลังประสบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตาม ทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกท่าน และทางกระทรวงเกษตรฯเอง ได้ดำเนินการศึกษาและวางแผนการจัดทำโครงการในกรอบระยะเวลาสั้น ๆ นี้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป”
น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการในเบื้องต้น จะมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ในส่วนของหลักเกณฑ์โคที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นโคสายพันธุ์ลูกผสม ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ยกเว้นโคสายพันธุ์ฮินดูบราซิล น้ำหนัก 400 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
โดยมีโควตาเกษตรกรรายละ ไม่เกิน 5 ตัว ซึ่งในตลอดการรับซื้อ การแปรรูป และการขนส่งสู่สถานที่จัดจำหน่าย จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อโคในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปสถานการณ์โคเนื้อในปี 2568 (ช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. ) พบมีปริมาณโคเนื้อทั้งหมด 9.542 ล้านตัว ซึ่งราคาโคชีวิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.50 บาท ในด้านการส่งออก พบว่า มีการส่งออกโคมีชีวิตรวม 229,134 ตัว คิดเป็นมูลค่า 4,954 ล้านบาท และมีการส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์รวม 0.25 พันตัน