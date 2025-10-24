กลุ่มธุรกิจเรเว่ ประกาศแคมเปญลดราคา บีวายดี ภายใต้มาตรการ EV3.0 ทั้ง DOLPHIN และ ATTO 3 ถึง 10 ธ.ค. พร้อมชดเชยส่วนต่าง หากพบแคมเปญที่ดีกว่า ก่อน 31 ธ.ค.นี้
นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ “บีวายดี” เปิดเผยว่า เรเว่ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในไทย พร้อมดำเนินงานตามมาตรการของรัฐ ที่ผ่านมาได้ส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ในไทยไปแล้วกว่า 100,000 คัน
สำหรับมาตรการ EV 3.0 ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีการสนับสนุนอยู่ที่คันละ 150,000 บาท สำหรับรถยนต์รุ่น BYD DOLPHIN และ BYD ATTO 3 จะส่งผลให้ภาพรวมราคาจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยกลับไปอยู่ในระดับปกติ หรือ สูงกว่าในราคาปัจจุบัน
เรเว่ จึงได้จัดแคมเปญ เฉพาะรถที่อยู่ในมาตรการ EV 3.0 ด้วยราคาที่ปรับลง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น BYD DOLPHIN Standard 449,900 บาท BYD DOLPHIN Extended 569,900 บาท BYD ATTO 3 Premium 629,900 บาท และBYD ATTO 3 Extended 699,900 บาท
“แคมเปญนี้จำกัดเฉพาะรถยนต์ที่อยู่ภายใต้โครงการ EV 3.0 ซึ่งมีจำนวนจำกัด หากสินค้าหมดจะถือว่าสิ้นสุดแคมเปญทันที โดยแคมเปญมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน และหากในช่วงระยะเวลาของแคมเปญนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีแคมเปญอื่นที่ดีกว่าแคมเปญนี้จากทางบริษัทฯ บริษัทฯ การันตีการชดเชยส่วนต่างแคมเปญ ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถตามแคมเปญนี้* นายประธานวงศ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า BYD DOLPHIN เมื่อวันเปิดตัวในปี 2566 อยู่ที่ รุ่น Standard Range ราคา 699,999 บาท รุ่น Extended Range ราคา 859,999 บาท และได้มีการปรับราคาลงต่อเนื่อง จนล่าสุดก่อนแคมเปญนี้ อยู่ที่ BYD Standard Range ราคา 499,900 บาท Extended Range ราคา 599,900 บาท
ขณะที่ BYD ATTO 3 รุ่นแรกที่นำเข้ามาเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทย รุ่น Extended Range ราคา 1,199,900 บาท ได้มีการปรับราคาลง จนล่าสุดก่อนแคมเปญนี้ ราคาอยู่ที่ 799,900 บาท