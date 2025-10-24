SABINA มั่นใจแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ผนวกกับฤดูขายในช่วงปลายปี ผลักดันให้ภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีสัญญาณดีขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมเดินหน้าอัดแคมเปญต้อนรับไฮซีซั่น
วันที่ 24 ต.ค. 2568 นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA ประเมินสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยเห็นสัญญาณการบริโภคที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
เนื่องจากในช่วงปลายปี นอกจากจะเป็นช่วงฤดูขายหรือไฮซีซั่นแล้ว ในปีนี้เศรษฐกิจภายในประเทศยังได้รับอานิงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งพลัส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการลดหย่อนภาษี ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจราว 1 แสนล้านบาท ที่จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตได้ในระดับเกิน 2%
“แม้ว่า SABINA อาจจะไม่ได้รับผลบวกโดยตรงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้ ไม่เหมือนกับโครงการช้อปดีมีคืน หรืออีซี่ อี-รีซีท ที่เราได้รับผลดีโดยตรง แต่มาตรการที่รัฐทยอยประกาศ สร้างการหมุนเวียนของเงินในระบบ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ประชาชนมีความมั่นใจ และกระตุ้นอารมณ์อยากจับจ่ายใช้สอย” นางสาวดวงดาวกล่าว
อย่างไรก็ดีในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา SABINA ยังได้เปิดตัวและทำตลาดสินค้าไฮไลท์ ซาบีน่า บราเลส ที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อปี 2566 และ 2567 และกลายเป็นสินค้าขายดีตลอดกาล ซึ่งในปีนี้ ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่กับบราไร้โครงรุ่นใหม่ NEW SABINA BRALESS พร้อมทั้งเปิดตัวแคมเปญ SABINA BRALESS สบายอก ราคาเบา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีตามคาด
รวมถึงยังนำเสนอสินค้าใหม่ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกวัย และตอกย้ำความเป็นมากกว่าชุดชั้นใน ด้วยการขยายไลน์สินค้าไปสู่เอาท์เทอร์แวร์ ทั้งชุดลำลอง ชุดนอน รวมถึงชุดว่ายน้ำ พร้อมๆ ไปกับการคอลแลบกับพันธมิตรที่เป็นแบรนด์ไทย ในการผสมผสานความร่วมมือเพื่อนำเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ
โดยล่าสุด SABINA ได้ผนึกความร่วมมือกับ PIPATCHARA แบรนด์แฟชั่นรักษ์โลกฝีมือคนไทย เปิดตัวคอลเลกชั่น PIPATCHARA x SABINA ด้วยการนำอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ ให้เป็นงานแฟชั่นคราฟต์ดีไซน์รักษ์โลก ด้วยการผลิตเป็น Aqua ซึ่งเป็น Infinitude รูปแบบใหม่ที่ดีไซน์เหมือนตัวต่อหมากเก็บ นำมาใช้กับงานดีไซน์ในคอลเลคชั่นความร่วมมือสุดพิเศษนี้
โดยผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชั่นนี้ถ่ายทอดแนวคิดรักษ์โลกผ่านการออกแบบ ตั้งแต่ชุดว่ายน้ำดีไซน์พิเศษที่สามารถใส่ได้สองด้านเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งาน, กระเป๋า, บราหนัง, รวมถึงเสื้อยืดจากผ้าคอตตอนรีไซเคิล 100% และเสื้อทรง Baby Tee กับเสื้อกล้าม ที่ใช้ผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยไนลอนรีไซเคิล ซึ่งทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GRS (Global Recycled Standard) เพื่อสะท้อนแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
“ในไตรมาสสุดท้ายของปี เรายังมีแคมเปญใหญ่ 11.11 รออยู่ ทำให้เราเชื่อว่า ปีนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่เรายังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้ตามเป้าหมาย”
นางสาวดวงดาว กล่าวและว่า บริษัทยังมีแผนรับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งเป็นสินค้ามาร์จินสูง โดยในปัจจุบัน ช่องทางนี้มีสัดส่วนประมาณ 6% ของรายได้ช่องทางขายทั้งหมด ดังนั้น อาจจะเห็นสัดส่วนรายได้ฝั่ง OEM มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้มาร์จินเพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนแผนการขยายสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการตอกย้ำความเป็นแบรนด์ไทยของ SABINA และการผนึกความร่วมมือกับแบรนด์ไทยรายอื่นๆ ที่เป็นแผนต่อเนื่องในระยะยาว เช่นเดียวกับแผนการผลิตสินค้าในกลุ่มยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันบริษัทตั้งเป้าผลิตในสัดส่วน 5% ของสินค้าทั้งหมด และจะขยายสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง