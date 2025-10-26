การบินไทย MOU สายการบินแห่งชาติภูฏาน เสริมเครือข่ายเดินทางกว่า 70 ปลายทางทั่วโลก
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ การบินไทยและบริษัท Drukair Corporation Limited – Royal Bhutan Airlines (KB) ได้ลงนามในข้อตกลง Interline อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับความสะดวกสบายในการเดินทางและเสริมศักยภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสองสายการบิน โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีนาย Tandi Wangchuk ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Drukair เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี
ความร่วมมือครั้งนี้ ผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์การเดินทางแบบไร้รอยต่อด้วยบัตรโดยสารเพียงใบเดียว สำหรับเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินของการบินไทย และ Drukair นอกจากนี้ ผู้โดยสารและสัมภาระยังสามารถเช็คอินต่อเนื่องจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย (Check-Through) ลดระยะเวลาต่อเครื่องและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และคุ้มค่า
” ความร่วมมือ Interline กับ Drukair ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางและมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อแก่ผู้โดยสารจากทั้งสองสายการบิน โดยเฉพาะผู้โดยสารจากเอเชียและออสเตรเลียที่ต้องการเดินทางสู่พาโรผ่านกรุงเทพฯ การบินไทยมุ่งมั่นขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับการบริการตอกย้ำความเป็นสายการบินแห่งการเชื่อมต่อระดับสากล”
ถือเป็นก้าวสำคัญของ Drukair ในการยกระดับประสบการณ์เดินทางของลูกค้า ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อสู่เครือข่ายระหว่างประเทศของการบินไทยได้อย่างสะดวกขึ้นผ่านกรุงเทพฯ ครอบคลุมเส้นทางสำคัญ อาทิ เพิร์ธ เมลเบิร์น ซิดนีย์ โซล โตเกียว รวมถึงเส้นทางภายในประเทศไทย และข้อตกลงดังกล่าวสะท้อนถึงกลยุทธ์ของทั้งสองสายการบินในการขยายเครือข่ายพันธมิตรเสริมศักยภาพเครือข่ายการบินเชื่อมต่อถึงกว่า 70 ปลายทางทั่วโลก และเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารทั่วโลก
