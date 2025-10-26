ขนส่ง คุมเข้ม แท็กซี่-วินมอไซค์ ห้ามโขกราคา ช่วงปชช.เดินทางถวายความอาลัย
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม จัดมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อนุญาตให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เดินรถนอกเส้นทาง จัดรถโดยสาร Shuttle Bus เชื่อมต่อจากสถานีขนส่งต่าง ๆ ไปยังสนามหลวง จำนวน 8 เส้นทาง และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทางรางและทางน้ำอีก 6 เส้นทาง เพื่อรับ–ส่งประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)
จุดให้บริการตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน และจุดจอดรถบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา หน้าโรงละครแห่งชาติ ให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00–20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด ตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสาร
พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง อย่าฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริง หากประชาชนพบการกระทำผิด สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง