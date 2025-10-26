ขนส่ง คุมเข้ม แท็กซี่-วินมอไซค์ ห้ามโขกราคา ช่วงปชช.เดินทางถวายความอาลัย

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม จัดมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อนุญาตให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เดินรถนอกเส้นทาง จัดรถโดยสาร Shuttle Bus เชื่อมต่อจากสถานีขนส่งต่าง ๆ ไปยังสนามหลวง จำนวน 8 เส้นทาง และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทางรางและทางน้ำอีก 6 เส้นทาง เพื่อรับ–ส่งประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)

จุดให้บริการตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน และจุดจอดรถบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา หน้าโรงละครแห่งชาติ ให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00–20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด ตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสาร

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง อย่าฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริง หากประชาชนพบการกระทำผิด สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
3

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
4

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
5

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"
6

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
7

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
8

หนุ่มมาฟอกไตที่คลินิก แค่บอกให้พยาบาลย้ายที่แทงเข็ม กลับโดนวีน โยนเข็มใส่ให้แทงเอง
9

กัน จอมพลัง พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์ จ่อนั่งประธานมูลนิธิ
10

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศพรุ่งนี้ ทั้งเย็น-ทั้งฝน เปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ 