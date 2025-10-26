เอไอเอส ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เดินหน้าภารกิจขยายสัญญาณ 5G, 4G และ Free WiFi อำนวยความสะดวกประชาชน พร้อมบริการจุดชาร์ตแบตเตอรี่และน้ำดื่ม

วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เอไอเอส ขอร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการดำเนินมาตรการรองรับการใช้งานสื่อสารของประชาชนที่เดินทางไปแสดงความอาลัยและเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เอไอเอสได้ขยายขีดความสามารถของโครงข่าย AIS 5G, 4G และ Free WiFi ในพื้นที่ ท้องสนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่น โดยได้จัดส่ง รถสถานีฐานเคลื่อนที่ เข้าประจำ 3 จุด ได้แก่ สนามหลวง, ถนนราชดำเนิน กองทัพภาคที่ 1 และ แยกผ่านฟ้าลีลาศพร้อมทั้งจัดทีมวิศวกรจากเฝ้าระวังคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์ 24 ชม. ผ่านระบบ AI Network Monitoring เพื่อให้การสื่อสารของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงเวลาการถวายความอาลัย

นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้จัดตั้ง จุดบริการประชาชน ภายในพื้นที่ โดยมอบ น้ำดื่มเอไอเอส เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย พร้อมจัดเตรียม จุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และเปิดให้ใช้บริการ Free WiFi เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

การดำเนินงานในครั้งนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอสในการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา พร้อมสืบสานปณิธานในการนำเทคโนโลยีและโครงข่ายคุณภาพมาช่วยยกระดับการสื่อสารของประเทศ และร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ

