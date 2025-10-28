’อรรถพล‘ เดินหน้าตรึงก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ไว้ที่ 423 บาท/ถัง 15 กก. ต่ออีก 3 เดือน ถึง 31 ม.ค.69 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงาน มีนโยบายตรึงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) หรือก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ไว้ที่ 423 บาท ต่อเนื่องอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 ม.ค.2569 ตลอดช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง รมว. พลังงาน ภายใต้การทำงานของรัฐบาลชุดนี้ จากที่จะสิ้นสุดลงวันที่ 31 ต.ค.นี้
“กระทรวงพลังงานยืนยันดำเนินนโยบายตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนไว้ที่ราคา 423 บาทต่อถัง 15 กก.ตลอดที่อยู่ในตำแหน่ง รมว.พลังงาน โดยอาจพิจารณาเป็นรอบๆ ทีละเดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน“
ที่ผ่านมา มติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ยังเห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนในส่วนของแอลพีจี เพื่อคงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มครัวเรือน อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ตามวัตถุประสงค์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 ต.ค.2568 ติดลบ 13,740 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันบวก 27,745 ล้านบาท และบัญชีก๊าซแอลพีจี ติดลบ 41,485 ล้านบาท