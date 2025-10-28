น้ำปลาหับเผยแม่กลอง จากหมอคางดำ ขึ้นแท่นสินค้าโอท็อป สมุทรสงคราม ผลผลิตจากเรือนจำสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง พร้อมวางตลาด พ.ย.นี้

วันที่ 28 ต.ค.2568 นายวิรัตน สนิทมัจโร ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ล่าสุดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม ออกหนังสือรับรองว่า เรือนจำกลางสมุทรสงครามโดย นายโอชา วณิโชภาส ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ผลิต น้ำปลาจากปลาหมอคางดำ ภายใต้ชื่อ น้ำปลาหับเผยแม่กลอง เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อย่างเป็นทางการ 7 ต.ค. 2568

ทั้งนี้ น้ำปลาหับเผยแม่กลอง เป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาปลาหมอคางดำตามมาตรการกรมประมง โดยนำมาพัฒนาเป็น “น้ำปลาแท้ปลาหมอคางดำ” ภายใต้แบรนด์ “หับเผยแม่กลอง” ชูจุดเด่นรสชาติกลมกล่อม ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

นายมานิต หนูเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม กล่าวว่า การผลิตน้ำปลาหับเผยนั้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเรือนจำกลาง ประมงจังหวัด และซีพีเอฟภายใต้โครงการบูรณาการความช่วยเหลือสังคมแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ ด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึกเป็นทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขัง สำหรับการยกระดับขึ้นทะเบียนโอท็อป เป็นขยายผลการผลิตเพื่อการจำหน่ายและบริโภคผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำในวงกว้างขึ้น และเป็นองค์ความรู้ให้ผู้ต้องขังที่นำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลังจากออกไปใช้ชีวิตตามปกติ

น้ำปลาแท้ ตราหับเผย แม่กลอง เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาหมอคางดำที่มีคุณภาพดี หมักด้วยวิธีธรรมชาติ ผสมกับเกลือสมุทรสงคราม จึงทำให้มีรสชาติที่หอม อร่อย กลมกล่อม และระดับความเค็มไม่มาก ทั้งยังไม่มีการเติมสารปรุงแต่งรสอาหาร ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่เติมผงชูรส ไม่แต่งกลิ่นและสีสามารถนำมาประกอบอาหารให้มีรสชาติอร่อย และมีโปรตีนสูงไม่ต่างจากเนื้อปลาทั่วไป

นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ทางสำนักงานได้ร่วมให้คำแนะนำในการปรับปรุงการผลิต “น้ำปลาหับเผยแม่กลอง” ที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน “สินค้าโอท็อป” เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ปลาหมอคางดำและ “เกลือสมุทร” ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นมาหมักจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถขึ้นทะเบียนรับรองการผลิตน้ำปลาหับเผยเป็นสินค้าโอท็อปของจ.สมุทรสงครามแล้ว ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ปัจจุบัน มีหลายพื้นที่ที่นำไปแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นน้ำปลา ได้แก่ สมุทรสาคร เพชรบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ประมงจังหวัดพื้นที่ต่างๆ ได้ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาหมอคางดำ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริโภคกว้างขวางขึ้น ช่วยลดปลาหมอคางดำให้อยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้อย่างยั่งยืน เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสทางการค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของแต่ละพื้นที่

