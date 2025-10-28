ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ปรับโมบายแบงก์กิ้งแอปใหม่ เปิดตัว “KKP Better” ทดแทน KKP MOBILE ยกระดับสู่ผู้ช่วยวางแผนการเงินอัจฉริยะ ตั้งเป้ายอดดาวน์โหลด 10 ล้านครั้ง และผู้ใช้งาน 5 ล้านคน ภายใน 3 ปี
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า “เบื้องหลังทุกความต้องการทางการเงิน คือ เป้าหมายชีวิตในชีวิตของลูกค้า นี่คือปรัชญาการออกแบบ KKP Better ให้เป็นมากกว่าแค่การดำเนินธุรกรรม แต่คือสิ่งที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายชีวิตในมิติต่างๆ ที่ต้องใช้เงิน
เราเชื่อว่า Purpose-Driven Banking จะยกระดับบริการทางการเงินให้มีความหมายต่อชีวิตลูกค้าในแบบที่ลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ KKP ที่ต้องการนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียงและทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย”
นายกัมพล จันทวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แอปพลิเคชั่น KKP Better ที่ถูกสร้างมาให้เป็นผู้ช่วยที่ฉลาด และเข้าใจความต้องการทางการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การออม การวางแผนการศึกษาบุตร ดูแลครอบครัว หรือเกษียณอย่างมั่นคง
โดย KKP ได้ประมวลผลรูปแบบความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพื่อนำเสนอประสบการณ์ ที่ง่าย และยังช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างเป็นไปตามหลักการจัดการเงินที่ชาญฉลาด”
KKP Better นำเสนอ 5 ความฉลาด ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการวางแผนการเงินของลูกค้าอย่างรอบด้าน ได้แก่
1.ออมเงิน ชูจุดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ แต่ยืดหยุ่นเหมือนเงินฝากออมทรัพย์ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ “Better Bonus” เมื่อฝากเงินไว้นาน โดยไม่ถอนออก เพื่อจูงใจให้เกิดการออมมากขึ้น โดยลูกค้าไม่สูญเสียความคล่องตัวทางการเงิน
2.สินเชื่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน KKP Better Loan วงเงินพร้อมใช้ รู้ผลการอนุมัติไว จ่ายดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่ใช้จริง พร้อมส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ หากสินเชื่อถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าศึกษาเล่าเรียน หรือค่ารักษาพยาบาล
3.ประกัน นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันจากพันธมิตรของธนาคาร คือ บริษัทเจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์) ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ความต้องการ และงบประมาณของลูกค้าแต่ละคน
4.ลงทุน นำเสนอกองทุน E-Class ฟรีค่าธรรมเนียม ตอบโจทย์ทุกระดับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนที่เลือกได้เอง บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง
5.วางแผน-Better Box ฟีเจอร์สำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY ให้ลูกค้าสามารถแบ่งกระเป๋าเงินเป็น “กล่อง” ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปิดหลายบัญชี เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและควบคุมรายจ่ายได้อย่างชัดเจน
แอปพลิเคชั่น KKP Better ตั้งเป้ายกระดับการเงินของคนไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสร้างวินัยทางการออม การเข้าถึงสินเชื่อคุณภาพ และการบริหารภาระหนี้ โดยตั้งเป้าช่วยให้ลูกค้ามีเงินสำรองฉุกเฉินเฉลี่ย 3 เดือน และสร้างสินทรัพย์เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี
ตอบรับปัญหาการเงินของคนไทยที่ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่ากว่า 90% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคนไทย มีเงินไม่ถึง 50,000 บาท และกว่า 48% มีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง 1 เดือน ในด้านสินเชื่อ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อบุคคลเพิ่ม 100,000 บัญชี ผ่านระบบดิจิทัลที่สะดวกและอนุมัติเร็ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้ ขณะเดียวกันยังมุ่งช่วยลูกค้าบริหารภาระหนี้ ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 50% ของรายได้ต่อเดือน
รวมทั้งต่อยอดจากความสำเร็จของแอปพลิเคชั่น KKP Mobile ที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 3.1 ล้านครั้ง แอปพลิเคชัน KKP Better ตั้งเป้าหมายการเติบโตมียอดดาวน์โหลด 10 ล้านครั้ง และผู้ใช้งาน 5 ล้านคน ภายใน 3 ปี