Garmin ประกาศตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มเดินสายการผลิตภายในไตรมาส 4/2569 หลังรายได้ครึ่งแรก ปี 2568 โตกว่า 35% และเทรนด์สุขภาพ

วันที่ 28 ต.ค.2568 น.ส.มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย เปิดเผยว่า การ์มิน ( Garmin ) เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ GPS เพื่อการบินและยานยนต์ จากนั้นก็นำเทคโนโลยี GPS เข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คน จนเกิดเป็นนาฬิกาออกกำลังกาย GPS เรือนแรกของโลก และขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมกลางแจ้ง ฟิตเนส และสุขภาพ เพื่อครอบคลุมไลฟ์สไตล์และสุขภาพของผู้คนให้ได้มากยิ่งขึ้น

โดยยอดรับรู้รายได้ครึ่งปีแรก 2568 เติบโตทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้ 3.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 109.46 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16%

สำหรับประเทศไทย เป็นเวลาเกือบ 5 ปีนับตั้งแต่ที่ Garmin ได้เข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ บริษัทได้รับความเชื่อมั่น และกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด โดยครึ่งแรกของปี 2568 Garmin ประเทศไทยมีรายได้เติบโตกว่า 35%

และจากข้อมูลผู้ใช้บน Garmin Connect ยังพบว่า คนไทยทำกิจกรรมการฝึกความแข็งแรง (Strength Training) เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมีสถิติการทำกิจกรรมเติบโตถึง 40% รองลงมาเป็นกิจกรรมคาร์ดิโอในร่ม (Indoor Cardio) เช่น พิลาทิส HIIT เติบโตมากกว่า 15% สะท้อนถึงกระแสสุขภาพที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในประเทศไทย

Garmin จึงตัดสินใจที่จะขยายฐานการผลิต ตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรี โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเดินสายการผลิตได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2569 เพื่อตอบรับกระแสสุขภาพที่มาแรง และรองรับการเติบโตของ Garmin ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นับเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจแนวดิ่ง (Vertical Integration) ซึ่งหมายถึงการที่ Garmin เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งกระบวนการ ตั้งแต่พัฒนาด้านวิศวกรรม การผลิตการตลาด ตลอดจนการให้บริการ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพทั้งสายการผลิต และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันการเติบโตของอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้

นอกจากนี้ โรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ยังพัฒนาภายใต้มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ด้วยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างระบบโซลาเซลล์อีกด้วย

ผู้บริหาร การ์มิน ประเทศไทย ทิ้งท้ายด้วยว่า ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอด 36 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ Garmin ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลก และก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด

