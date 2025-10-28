นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) (ที่ 1 จากซ้าย) ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) นำโดย นายมายังก์ วาดห์วา ประธานภูมิภาคอาเซียน (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) (ที่ 4 จากซ้าย) โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของ GULF ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังมีธุรกิจในเครืออย่าง AIS ที่เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ในขณะที่ ไมโครซอฟท์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและเครื่องมือ AI ที่เชื่อถือได้ ความร่วมมือนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือทางด้านเทคนิคและทางธุรกิจระหว่างทั้งสององค์กรในระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
โดย บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ 02 จำกัด (GSA02) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ GULF ได้ลงนามสัญญาให้บริการศูนย์ข้อมูลคลาวด์แก่ไมโครซอฟท์เพื่อใช้ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลนี้ถูกออกแบบตามมาตรฐานระดับโลกของไมโครซอฟท์ รองรับการให้บริการคลาวด์ที่มีความหน่วงต่ำ (Low-latency) และเสถียรภาพสูง (High-resilience) พร้อมทั้งตอบสนองข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (data residency) นอกจากนี้ บริษัท จี-เอไอเอส จำกัด (G-AIS) บริษัทที่ GULF ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf Edge และ AIS ถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้ขยายความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการพัฒนานวัตกรรมคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกัน เช่น ระบบศูนย์บริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโซลูชั่นป้องกันภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งวางแผนที่จะพัฒนาตลาดร่วมกัน (Joint Go-to-Market Strategy) เพื่อขยายการให้บริการโซลูชั่นดิจิทัลแก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน