ทองคำร่วงแรง ราคาหลุด 60,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก ชี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัว-ปัจจัยหนุนใหม่

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก กล่าวว่า ช่วงนี้ทองร่วงลงมาอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยที่เคยหนุนทอง คือสงครามการค้าจีน-สหรัฐ และแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แต่ขณะนี้สงครามการค้ามีวี่แววคลี่คลาย ทำให้มีการขายกันออกมา และชัตดาวน์สหรัฐก็เตรียมยุติแล้ว

“ปัจจุบันยังไม่เห็นปัจจัยที่จะหนุนทองคำให้ฟื้นตัวกลับขึ้นไป ซึ่งปัจจัยที่จะมีผลกับราคาทองตอนนี้ ขึ้นกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นสำคัญ”

ทั้งนี้ หากราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 3,950 เหรียญ ถือว่าพักฐานรุนแรง หลังจากปีนี้ทองปรับขึ้นมาสูงกว่า 60% จากในอดีตเคยขึ้นสูงสุดแค่ 30% จึงถือว่าราคาทองปรับขึ้นมากเกินไป

“เวลาทองปรับฐานจะปรับลงประมาณ 15-20% ซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆ 10% มองว่าถ้าลงแถวๆ 15% หรือแถวๆ 3,800-3,900 เหรียญ ก็น่าจะโอเคแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นจุดกลับตัว เพราะถึงมีข่าวร้าย ทองก็ยังลงอยู่”

ด้านสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองวันนี้ (28 ต.ค.) ล่าสุด ปรับครั้งที่ 48 ทองแท่งหลุด 60,000 บาท ลงมาอยู่ที่ 59,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณลงมาที่ 60,750 บาท โดยทอง Spot อยู่ที่ 3,906 เหรียญ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
10

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ