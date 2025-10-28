ทองคำร่วงแรง ราคาหลุด 60,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก ชี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัว-ปัจจัยหนุนใหม่
นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก กล่าวว่า ช่วงนี้ทองร่วงลงมาอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยที่เคยหนุนทอง คือสงครามการค้าจีน-สหรัฐ และแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แต่ขณะนี้สงครามการค้ามีวี่แววคลี่คลาย ทำให้มีการขายกันออกมา และชัตดาวน์สหรัฐก็เตรียมยุติแล้ว
“ปัจจุบันยังไม่เห็นปัจจัยที่จะหนุนทองคำให้ฟื้นตัวกลับขึ้นไป ซึ่งปัจจัยที่จะมีผลกับราคาทองตอนนี้ ขึ้นกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นสำคัญ”
ทั้งนี้ หากราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 3,950 เหรียญ ถือว่าพักฐานรุนแรง หลังจากปีนี้ทองปรับขึ้นมาสูงกว่า 60% จากในอดีตเคยขึ้นสูงสุดแค่ 30% จึงถือว่าราคาทองปรับขึ้นมากเกินไป
“เวลาทองปรับฐานจะปรับลงประมาณ 15-20% ซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆ 10% มองว่าถ้าลงแถวๆ 15% หรือแถวๆ 3,800-3,900 เหรียญ ก็น่าจะโอเคแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นจุดกลับตัว เพราะถึงมีข่าวร้าย ทองก็ยังลงอยู่”
ด้านสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองวันนี้ (28 ต.ค.) ล่าสุด ปรับครั้งที่ 48 ทองแท่งหลุด 60,000 บาท ลงมาอยู่ที่ 59,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณลงมาที่ 60,750 บาท โดยทอง Spot อยู่ที่ 3,906 เหรียญ