กสทช. ไฟเขียวเพิ่มคลื่นไมค์ไร้สาย ดันไทยศูนย์กลาง ประชุม-อีเวนต์ ระดับโลก
พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 31/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไร้สาย
2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
3. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล ซึ่งใช้เทคโนโลยี Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
เพื่อรองรับการใช้งานไมโครโฟนไร้สาย ที่ปัจจุบันมีการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดงานอีเวนต์หรืองานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ และการถ่ายทอดโทรทัศน์ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางการประชุม และการจัดงานอีเวนต์ระดับโลกของประเทศไทย
พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ กล่าวว่า ไมโครโฟนไร้สายได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนของสังคม เช่น การประชุม การศึกษา คอนเสิร์ต กีฬา มหรสพ การผลิตสื่อ และการพกพา ซึ่งทุกวันนี้มีการใช้งานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความแออัดและใช้งานภายใต้อุปกรณ์เทคโนโลยีเก่า จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดหาคลื่นความถี่เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ฟรีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องขออนุญาตในลักษณะ Unlicensed band เพิ่มเติม โดย กสทช. ได้มีมติอนุมัติภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว ดังนี้
1. ปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อรองรับการใช้แถบความถี่ช่องสัญญาณที่สูงกว่า 200 kHz รองรับ ไมโครโฟนไร้สายแบบหลายช่อง (Wireless Multichannel Audio System: WMAS)
2. เพิ่มคลื่นความถี่ในย่าน 1880 – 1900 MHz รองรับเทคโนโลยี Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากล รองรับและสนับสนุนการใช้งานการจัดงานอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตขนาดใหญ่
3. ปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคและความปลอดภัยทางไฟฟ้า ให้มีความทันสมัย รองรับคลื่นความถี่ และเทคโนโลยีไมโครโฟนไร้สายปัจจุบัน
“การอนุมัติครั้งนี้ นอกจากประชาชนจะสามารถมีคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สายใช้งานได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่รองรับในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และคอนเสิร์ตต่าง ๆ ในระดับสากลได้อย่างแท้จริง โดยสามารถควบคุมและกระจายเสียงภายใต้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ได้อย่างแท้จริง” พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ กล่าว