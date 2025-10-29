พิพัฒน์ เผย คมนาคมเปิดใช้สิทธิ “คนละครึ่ง พลัส” รถ–ราง–เรือ–รถระหว่างจังหวัด
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อ ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าควบคู่กับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะของประเทศ
กระทรวงคมนาคมพร้อมทุกระบบในการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด ทุกระบบสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้จริง เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ‘ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม’”
กระทรวงคมนาคมเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านแอป “เป๋าตัง” ครอบคลุมทุกโหมดการเดินทางภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงฯ ได้แก่
1. ระบบรถไฟฟ้าในเมือง
• รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน
• รถไฟฟ้าสายสีม่วง
• รถไฟฟ้าสายสีชมพู
• รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
• รถไฟฟ้าสายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย)
• รถไฟฟ้าสายสีแดง
• รถไฟฟ้าบีทีเอส
• รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
2. ระบบขนส่งทางน้ำ
• เรือด่วนเจ้าพระยา
• เรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ระบบรถโดยสารประจำทาง
• รถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทุกเส้นทาง
• รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทุกเส้นทาง
• รถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก
รายชื่อบริษัทรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วม (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568) มีดังนี้
1. บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2. บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
3. บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด
4. บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด
5. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (Nex Express Co., Ltd.)
6. บริษัท แสวงบริการ จำกัด
ทั้งนี้ยังมีบริษัทรถโดยสารอื่น ๆ อยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติ ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทันทีที่พร้อมให้บริการ
ด้าน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กรมเจ้าท่า กรมการขนสางทางราง และกรมการขนส่งทางบก เร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” ให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด ซึ่ง โครงการคนละครึ่ง พลัส คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ทุกการเดินทางมีภาครัฐอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าขึ้นรถ ลงเรือ หรือใช้รถไฟฟ้า ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันทุกระบบ” ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าว
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง พลัส” สำหรับการเดินทาง
• ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)
• ชำระค่าโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” โดยสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
• ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน
• ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.