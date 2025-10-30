ยอดใช้จ่ายคนละครึ่งพุ่ง 2,200 ล้าน คลัง คาดดันจีดีพี Q4 โตเกิน 1% -เพิ่มเป้าทั้งปีเป็น 2.4%

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า มาตรการคนละครึ่งพลัส ล่าสุดมียอดใช้จ่ายแล้ว 2,200 ล้านบาท เป็นแรงหนุนเศรษฐกิจไตรมาส 4 ทำให้มีโอกาสโตได้เกิน 1% ต่อปี

ทั้งนี้ สศค. ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทย ในปี 2568 เป็นขยายตัวได้ 2.4% ต่อปี จากเดิมคาด 2.2%เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปีที่คาดว่าจะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ขยายตัวได้ดีในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง

โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดีที่ 3.0% (ช่วงคาดการณ์ที่ 2.5% ถึง 3.5%) โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะขยายตัวที่ 10.0% (ช่วงคาดการณ์ที่ 9.5% ถึง 10.5%) จากการเร่งส่งออกของภาคเอกชนตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในไตรมาส 3 ปี 2568 ที่ขยายตัวในระดับสูงที่ 26.4% เเละตลาดจีนที่ 10.8% ในสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เเละผลิตภัณฑ์ยางเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ การบริโภคภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวที่ 0.8% (ช่วงคาดการณ์ที่ 0.3% ถึง 1.3%) การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวที่ 5.6% (ช่วงคาดการณ์ที่ 5.1% ถึง 6.1%) และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าขยายตัวที่ 1.7% (ช่วงคาดการณ์ที่ 1.2% ถึง 2.2%)

สำหรับในปี 2569 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวชะลอลงที่ 2.0% ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ 1.5% ถึง 2.5%) เนื่องจากมีการเร่งส่งออกในปี 2568 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการภาษีการค้าของสหรัฐเป็นสำคัญโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะหดตัวที่ -1.5% (ช่วงคาดการณ์ที่ -2.0% ถึง -1.0%) อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก

 

 

 

 

