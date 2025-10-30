POP MART ผู้นำอาร์ตทอยส์ระดับโลก จับมือ ททท. และสยามพารากอน เปิดงาน “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ป๊อปอัพสโตร์กลางกรุง บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. ใหญ่ที่สุดในโลก ดึงคาแรกเตอร์ดัง MOKOKO, MOLLY, SKULLPANDA และ HIRONO พร้อมกิจกรรมสุดคิวต์ตลอด 2 เดือนเต็ม หวังยกระดับไทยสู่ “POP Destination” และศูนย์กลาง Soft Power แห่งเอเชีย
เปิด POP LAND ใหญ่สุดในโลก
น.ส.ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดตัว “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ในรูปแบบป๊อปอัพ สโตร์ บนพื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. ครอบคลุมสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์
ถือเป็น Outdoor Pop-Up Event ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ POP LAND ภายในงานโดดเด่นด้วย ปราสาทป๊อปแลนด์สุดอลังการซึ่งเป็นแลนด์มาร์กหลักของงาน และ Big Figure คาแรกเตอร์สุดฮิต อย่าง MOLLY, SKULLPANDA และ HIRONO โดยมีสินค้า Exclusive จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 SKU จำหน่ายในงานด้วย
รวมถึงไฮไลต์สำคัญ MOKOKO Big Figure สูงกว่า 5 เมตร ท่ามกลางเขาวงกตสุดน่ารัก นอกจากนี้ยังมี POP LAND Christmas Tree ต้นแรกของประเทศไทย และอุโมงค์ตกแต่งด้วยเหล่าคาแรกเตอร์ จากชั้น G ถึงพาร์ค พารากอน โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2568-11 ม.ค. 2569 รวมระยะเวลา 2 เดือน ณ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์
อย่างไรก็ดี POP LAND เป็นดินแดนในจินตนาการที่รวบรวมคาแรคเตอร์ของ POP MART ที่มีชื่อมารวมไว้ในที่เดียว ซึ่งนับเป็นการจัดงานของ POP LAND ในรูปแบบป๊อปอัพสโตร์ แห่งที่ 2 ของเอเชีย แต่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1,000 ตร.ม. หลังจากก่อนหน้านี้ได้เคยจัดที่ประเทศสิงคโปร์แล้ว แต่ขนาดของงานไม่ใหญ่ และระยะเวลาจัดงานเพียง 10 วัน
ไทยขึ้นแท่นยุทธศาสตร์สำคัญของ POP MART Global
“การเปิดตัว “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ POP MART ในการชูประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และ POP CULTURE ระดับโลก โดยการร่วมมือกับพันธมิตรหลักอย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์
เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ในการผลักดัน “Soft Power” ผ่านอาร์ตทอยส์ สู่การสร้าง POP Destination ใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ในช่วงไฮซีซัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย”
คอลเลกชันลิมิเต็ด & สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟกว่า 50 SKU
น.ส.ศิริพร กล่าวและว่า สำหรับผู้ที่สนใจ โดยทาง POP MART จะมีการจัดระเบียบการเข้าชมด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าชมและซื้อสินค้าได้เป็นรอบ ๆ รอบละ 30 นาที และจะจำกัดลูกค้าที่เข้าซื้อสินค้าไม่เกิน 30-40 คนต่อ 1 รอบ
เนื่องจากมีสินค้า Exclusive จำนวนมาก หรือไม่ต่ำกว่า 50 SKU ซึ่งระบบลงทะเบียนนี้จะเปิดแยกออกมาจากแพลตฟอร์มหลักของ Pop Mart และดำเนินการคล้ายกับการบริหารจัดการร้าน Pop Mart ทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าไม่ได้แออัดจนเกินไป และสามารถให้บริการได้อย่างเรียบร้อย
ทั้งนี้การเปิดระบบลงทะเบียนโดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมตัว โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND, Instagram, Twitter และ TikTok : popmartth
“การจองเวลา ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากกว่าการยืนต่อคิว และเป็นการช่วยให้ลูกค้าที่เดินทางมาเที่ยวไม่รู้สึกเสียอารมณ์ หรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการรอคิวนาน ซึ่งการดูแลลูกค้าอย่างดีนี้เป็นสิ่งที่ทาง Global เน้นย้ำเช่นกัน นอกจากนี้ การจัดการอย่างมีระเบียบยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้ลูกค้ามีเวลาในการถ่ายรูป มีเวลาเล่น และมีความสุขกับการใช้เวลาใน POP LAND”
น.ส.ศิริพร กล่าวว่า สำหรับที่สยามเซ็นเตอร์มีกิจกรรมสุดพิเศษในโซน POP SLIDE: Finding MOKOKO บ่อลูกบอลสีชมพูขนาดใหญ่ให้ทุกคนร่วมค้นหาความลับของ MOKOKO และมุมถ่ายรูปสุดคิวต์ รวมถึง POPSICLE ร้านไอศกรีมดีไซน์น่ารัก ร่วมด้วย LABUBU Big Figure พร้อมเสิร์ฟไอศกรีม SKULLPANDA และ TWINKLE TWINKLE รสชาติใหม่ที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
ภายในงานยังมี สินค้าคอลเลกชันพิเศษเฉพาะงานนี้ จาก MOKOKO ที่จะมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้เหล่าชาวป๊อปและนักสะสมได้ใกล้ชิดกับโลกของ POP LAND ยิ่งขึ้น อาทิ MOKOKO Sweetheart Series, Spring Flower Series, Twinkly Fairy Tale Series รวมถึง ไอเทมลิมิเต็ดสุดฮอตที่เคยเกิดปรากฏการณ์ SOLD OUT มาแล้ว ซึ่งนักสะสมต่างรอคอยเป็นเจ้าของ
“POP MART Thailand ภูมิใจที่ได้นำ POP LAND มาสู่ประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่ง POP Culture ของโลก ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ผสานความคิดสร้างสรรค์และศิลปะแนว POP ART ให้เข้าถึงผู้คนทุกกลุ่ม ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก POP MART Global เพื่อให้ POP LAND Thailand มีมาตรฐานระดับโลก และเป็น POP Destination แห่งใหม่ในช่วงสิ้นปีนี้”
ททท. หนุนกระตุ้นท่องเที่ยวไฮซีซัน–ต่อยอด Soft Power ไทย
ทางด้านนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเพิ่มเติมว่าการร่วมมือนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ โดยสร้างแรงจูงใจให้คนไทยเลือกวางแผนท่องเที่ยวในประเทศแทนการเดินทางออกนอกประเทศในช่วงวันหยุดยาว
มุ่งเน้นมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบ Grand Moment ให้คนไทยได้มีช่วงเวลาแห่งความประทับใจ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว คนรุ่นใหม่ และนักสะสม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
พร้อมยกระดับกรุงเทพฯ สู่เมืองแห่ง Creative & Pop Culture City และตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของ World Event อีกด้วย ขณะเดียวกันยังมีความร่วมมือกับ POP MART ในการเปิดงาน POP LAND ในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญในอนาคตด้วย
สยามพารากอนมั่นใจ “Talk of the World”
ขณะที่น.ส.ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวเสริมถึงงานในครั้งนี้ว่า “สยามพารากอน จุดหมายปลายทางระดับโลก สำหรับลูกค้าต่างชาติ รวมถึงคนไทยด้วย โดยในทุก ๆ ปี จะมีการทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้เกิดงานระดับโลกขึ้นมา
โดยคาดว่าการจัดงาน “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ในครั้งนี้จะเกิดกระแสการพูดถึงในระดับโลก หรือ Talk of the World เนื่องจากปัจจุบัน Pop Mart ไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในเอเชีย
แต่ยุโรป และอเมริกา ก็กำลังเป็นกระแสของนักสะสมอย่างมาก อย่างไรก็ดีเชื่อว่า การจัดงานครั้งนี้น่าจะดึงดูดชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวประเทศไทย และทำให้มีผู้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในห้างเพิ่มขึ้นจากปกติวันละ 2-2.5 แสนคน
บริจาค 100 บาท รับเลยกล่องจุ่ม
น.ส.ศิริพร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า Pop Mart ยังเตรียมจัดกิจกรรมการกุศล โดยให้ชาวป๊อปทั่วประเทศ ร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารบริจาคโลหิต จ.ลพบุรี ของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โดยผู้บริจาคในโครงการนี้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับ Art Toys กล่องสุ่มฟรี! คนละ 1 สุ่มจาก POP MART เป็นที่ระลึก ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดย POP MART ได้เตรียมกล่องสุ่มไว้จำวนทั้งสิ้น 60,000 กล่อง โดยโครงการนี้จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“POP MART INTERNATIONAL ให้ความสำคัญกับ POP MART ประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโต โดยเฉพาะไทยสร้างยอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 2 หรือมีสัดส่นยอดขาย 10% จากยอดขายในต่างประเทศ รองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายสูงที่สุด 50%”