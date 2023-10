น.ส.ฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดล่วงหน้า เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ปรับขึ้นมาล่าสุดเป็นผลมาจากเหตุไม่สงบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลว่าเหตุการณ์จะมีความยืดเยื้อหรือไม่จึงโยกเงินเข้ามาพักไว้ในทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากภายในสิ้นปีนี้ยังไม่คลี่คลายทองคำมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากมองภาพใหญ่จะเห็นว่าทองคำเป็นขาขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี เริ่มจากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามด้วยสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และล่าสุดเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลทั้งนี้แม้ว่าการปรับขึ้นของราคาทองรอบนี้จะเกิดจากความวิตกกังวลจากเหตุการณ์ไม่สงบ และในระยะสั้นอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาตามรอบ

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวทองคำรอบนี้จะเป็นขาขึ้นไปอีก 3-5 ปี โดยหากผ่านจุดสูงสุดของปีที่ 2,079 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ไปได้ จะปรับตัวขึ้นไปที่ 2,125 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ และ 2,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าซื้อสามารถใช้โซน 1,823-1,804 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นจังหวะเข้าซื้อได้ ส่วนแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 1,879 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ อย่างไรก็ดี แนะนำว่าไม่ควรไล่ราคา โดยใช้แนวรับ 1,804 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์เป็นจุดตัดขาดทุน และยังคงคำแนะนำการลงทุนในทองคำที่สัดส่วน 5-15% ของพอร์ตลงทุนรวม เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ไม่ควรลงทุนมากกว่านั้น

“ระยะสั้นสามารถเก็งกำไรได้ ส่วนระยะยาว 3-5 ปี มองว่าเป็นขาขึ้น เพราะปัจจัยกดดันทองคือดอกเบี้ยและในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยน่าจะเริ่มเป็นขาลง แต่ปัจจัยบวกสำหรับทองคำยังมาจากหลายปัจจัยทั้งความกังวลเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด”น.ส.ฐิภา กล่าว

นอกจากนี้ วายแอลจีได้พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการซื้อขายในรูปของเงินบาท โดยสามารถซื้อขายผ่านแอพพลิเกชัน “Get Gold By YLG” แพลตฟอร์ม ออมทองและซื้อ-ขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ลงทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท สามารถซื้อขายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละวัน สามารถขายทำกำไรได้ทันทีที่ต้องการ เมื่อทำการขายแล้วสามารถถอนเป็นเงินออกมา หรือสะสมทองคำจนครบ 1 กรัม แล้วทำการขายเพื่อแลกเป็นทองคำแท่งได้ทั้งทอง 96.5% และ 99.99% ซึ่งทาง YLG ร่วมกับไปรษณีย์ไทยในการบริการส่งทองคำถึงหน้าบ้าน พร้อมทำประกันเรื่องความปลอดภัยในการจัดส่ง

