รู้จัก 7 กกต. ดีกรีทำงาน-การศึกษาไม่ธรรมดา โดนวิจารณ์สนั่น จัดเลือกตั้งล่วงหน้าปัญหาเพียบ โลกออนไลน์ติดแฮชแท็กแรง #กกตมีไว้ทําไม

การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ 7 พ.ค.2566 มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความโปร่งใส เนื่องจากพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าคะแนนเสียงที่ลงไปจะสูญหายหรือไม่

ขณะเดียวกันโลกออนไลน์ต่างวิจารณ์าการทำหน้าที่ของ กกต. อย่างดุเดือด ถึงขนาดติดแฮชแท็กในโลกออนไลน์ #กกตมีไว้ทําไม

โดย 7 กกต. ที่มีหน้าที่คุมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. (ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน)

เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2499 (อายุ 67 ปี)

การศึกษา

พ.ศ.2522 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2527นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Tulane University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

– ผู้ประสานงานและหัวหน้าสำนักงานโครงการการหารือกรอบเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Asia-Pacific Consultations on Refugees, Displaced Persons and Migrants) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization on Migration)

– อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และรองตัวแทน (Deputy Agent) ของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร

– เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และเอกอัครราชทูตประจำสหภาพคอโมรอส สาธารณรัฐเอริเทรีย สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐเซเชลส์ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐยูกันดา สาธารณรัฐบุรุนดี สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน สาธารณรัฐโซมาเลีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

– เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) ณ กรุงไนโรบี และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations HABITAT) ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

– ประธานกลุ่ม 77 และจีนประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา วาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี

– เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) (จนถึงวันเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559)

– ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการสมัครเข้ารับเลือกตั้งของไทยในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน)

เกิดวันที่ 4 ม.ค.2501 (อายุ 65 ปี)

การศึกษา

พ.ศ.2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2527 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 เกษตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเคมี จากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และจบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาเอก หรือ Past Doctoral Degree สาขาเทคโนโลยียีนในเรื่องการจัดการยีสต์ (Gene Technology on Yeast) จากสถาบันเทคโนโลยีคุมาโมโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2537

ประวัติการทำงาน

– ศาสตราจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– กรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (เฉพาะกาล)

– กรรมการสภาวิชาการอาวุโส วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

– กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม ราชบัณฑิตยสถาน

– อนุวุฒยาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี พ.ศ. 2561

– คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) ของมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และกองทุนสนับสนุนของภาครัฐ

– บรรณาธิการและผู้ประเมินบทความทางวิชาการของวารสารระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน)

เกิดวันที่ 30 ธ.ค.2495 (อายุ 71 ปี)

การศึกษา

พ.ศ.2518 ศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2522 ปริญญาโท จากคณะการเมืองเปรียบเทียบและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ

ประวัติการทำงาน

– ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

– ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

– ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

– ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

– ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

– สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

– ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป

– กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน)

เกิดวันที่ 28 มิ.ย.2496 (อายุ 70 ปี)

การศึกษา

พ.ศ.2519 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2519 จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง

– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่

– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก

– ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

– อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

– ผู้พิพากษาศาลฎีกา

– ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

นายปกรณ์ มหรรณพ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน)

เกิดวันที่ 9 ก.พ.2498 (อายุ 68 ปี)

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

– อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

– รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4

– รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9

– รองประธานศาลอุทธรณ์

– ผู้พิพากษาศาลฏีกา

– อนุกรรมการตุลาการ (อกต.) ชั้นศาลฎีกา

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน)

เกิดวันที่ 19 ก.ย.2501 (อายุ 65 ปี)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2523 Bachelor of Science (Civil Engineering) จาก Central New England College of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2530 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก Florida Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่น 19 ปี 2541 หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่น 43 ปี 2545 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 44 ปี 2546 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชนและการเมืองรุ่น 2546 ปี 2547 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 1 ปี 2552 หลักสูตรผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 12 ปี 2554 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) รุ่น 5 ปี 2557 และหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง (บยป.) รุ่น 6 ปี 2558

ประวัติการทำงาน

– รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

– ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

– อธิบดีกรมชลประทาน

– รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน)

เกิดวันที่ 25 ต.ค.2501 (อายุ 65 ปี)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2524 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2547 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2557 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อปี 2557

เคยผ่านการฝึกหลักสูตรอบรมเพื่อหลักนิติธรรมประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 1 ปี 2556 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 5 ปี 2556 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 21 ปี 2559 เป็นทนายความและยังเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต)

ประวัติการทำงาน

– ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)

– ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)

– คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

– ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

– ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด วาระที่ 1 และวาระที่ 2

– ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย องค์การตลาด (กต.) กระทรวงมหาดไทย

– กรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 1 และวาระที่ 2

– ประธานอนุกรรมการกฎหมายและประธานอนุกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2

– กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2