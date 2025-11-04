ฮือฮาไม่หยุด! ช่อง 7HD สุดจึ้ง ดึง เคน ภูภูมิ ร่วมงานครั้งแรก ประกบคู่ มิ้นชิ ลงซีรีส์ระทึกขวัญ “มรดกมืด” ของผู้จัด อี๊ฟ พุทธธิดา

ช่อง 7HD ดึง เคน ภูภูมิ เปิดตัวซีรีส์ใหม่ “มรดกมืด” ประกบ มิ้นชิ

เซอร์ไพรส์ ช่อง 7HD ทำแฟนๆ ว้าวไม่หยุด ชวน เคน-ภูภูมิ ร่วมงานครั้งแรก ในโปรเจ็กต์ซีรีส์ใหม่แนวระทึกขวัญ เรื่อง “มรดกมืด” ผลงานค่าย “สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์” ของผู้จัด อี๊ฟ-พุทธธิดา

 

 

 

หลังจากเรียกเสียงฮือฮา กับการดึง เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ รีเทิร์นร่วมงานอีกครั้งใน 7 ประจัญบาน พันธุ์ใหม่ ล่าสุด ช่อง 7HD ทำแฟนๆ ฮือฮาอีกชุดใหญ่ กับการปักหมุด เปิดโปรเจ็กต์ซีรีส์ใหม่ แนวระทึกขวัญ เรื่อง “มรดกมืด”

จากค่าย สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ของผู้จัด อี๊ฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา พร้อมติดต่อ เคน-ภูภูมิ พงศ์ภานุ ร่วมงานครั้งแรก ประกบคู่นางเอกรุ่นใหม่ มิ้นชิ-เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ ร่วมด้วย วินนี่ ผิวทอง, เติร์ก-ณัฐชนน ภูวนนท์, ต๋อง-ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา, ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ, แอมป์-พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ และนักแสดงอีกคับคั่ง

ซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยภาพโปสเตอร์ โปรโมตโปรเจ็กต์ซีรีส์ใหม่เรื่องนี้ลงโซเชียลออฟฟิเชียลของช่อง 7HD แฟนๆ ต่างตื่นเต้น แห่คอมเมนต์กันอย่างคึกคัก ถึงความว้าว! ในครั้งนี้ อยากรู้กันทันทีว่าละครเริ่มถ่ายทำหรือยัง และจะได้รับชมเมื่อไหร่ รวมถึงถามถึงเรื่องราวของซีรีส์ ว่าเกี่ยวกับอะไร แต่ดูจากโปสเตอร์แล้ว บอกได้คำเดียวว่าน่าดูมาก

“มรดกมืด” จากบทประพันธ์ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา จะมาพร้อมความระทึกขวัญ สั่นประสาท กับเหล่าทายาทผู้โชคดี คุณพร้อมเปย์…เพื่อแลกกับ “มรดก” ในคฤหาสน์หลังนี้ แล้วหรือยัง? มาปักหมุด ร่วมเคาต์ดาวน์ รอออกอากาศไปพร้อมๆ กัน

ติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok : Ch7HD เว็บไซต์: www.ch7.com

