ช่อง 7HD ดึง เคน ภูภูมิ เปิดตัวซีรีส์ใหม่ “มรดกมืด” ประกบ มิ้นชิ

ฮือฮาไม่หยุด! ช่อง 7HD สุดจึ้ง ดึง เคน ภูภูมิ ร่วมงานครั้งแรก ประกบคู่ มิ้นชิ ลงซีรีส์ระทึกขวัญ “มรดกมืด” ของผู้จัด อี๊ฟ พุทธธิดา
เซอร์ไพรส์ ช่อง 7HD ทำแฟนๆ ว้าวไม่หยุด ชวน เคน-ภูภูมิ ร่วมงานครั้งแรก ในโปรเจ็กต์ซีรีส์ใหม่แนวระทึกขวัญ เรื่อง “มรดกมืด” ผลงานค่าย “สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์” ของผู้จัด อี๊ฟ-พุทธธิดา
หลังจากเรียกเสียงฮือฮา กับการดึง เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ รีเทิร์นร่วมงานอีกครั้งใน 7 ประจัญบาน พันธุ์ใหม่ ล่าสุด ช่อง 7HD ทำแฟนๆ ฮือฮาอีกชุดใหญ่ กับการปักหมุด เปิดโปรเจ็กต์ซีรีส์ใหม่ แนวระทึกขวัญ เรื่อง “มรดกมืด”
จากค่าย สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ของผู้จัด อี๊ฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา พร้อมติดต่อ เคน-ภูภูมิ พงศ์ภานุ ร่วมงานครั้งแรก ประกบคู่นางเอกรุ่นใหม่ มิ้นชิ-เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ ร่วมด้วย วินนี่ ผิวทอง, เติร์ก-ณัฐชนน ภูวนนท์, ต๋อง-ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา, ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ, แอมป์-พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ และนักแสดงอีกคับคั่ง
ซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยภาพโปสเตอร์ โปรโมตโปรเจ็กต์ซีรีส์ใหม่เรื่องนี้ลงโซเชียลออฟฟิเชียลของช่อง 7HD แฟนๆ ต่างตื่นเต้น แห่คอมเมนต์กันอย่างคึกคัก ถึงความว้าว! ในครั้งนี้ อยากรู้กันทันทีว่าละครเริ่มถ่ายทำหรือยัง และจะได้รับชมเมื่อไหร่ รวมถึงถามถึงเรื่องราวของซีรีส์ ว่าเกี่ยวกับอะไร แต่ดูจากโปสเตอร์แล้ว บอกได้คำเดียวว่าน่าดูมาก
“มรดกมืด” จากบทประพันธ์ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา จะมาพร้อมความระทึกขวัญ สั่นประสาท กับเหล่าทายาทผู้โชคดี คุณพร้อมเปย์…เพื่อแลกกับ “มรดก” ในคฤหาสน์หลังนี้ แล้วหรือยัง? มาปักหมุด ร่วมเคาต์ดาวน์ รอออกอากาศไปพร้อมๆ กัน
