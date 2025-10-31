รักแม่มากนาทีนี้ เกรท วรินทร กลับร้านทองเจ๊กุ้ง ตอบราคาทองจะถึง 70,000 มั้ย แนะนักลงทุน-ฝากเพื่อนดาราที่เคยให้ทองเป็นของขวัญ
ดีกรีพระเอก แถมลูกชายเจ้าของร้านทอง นาทีนี้ถือว่าร้อนแรงจริงๆ กับราคาทองที่พุ่งแรงทุกวัน สำหรับ เกรท วรินทร ที่ล่าสุดโพสต์คลิปกลับไปร้านทองดัง แห่งตลาดหล่มสัก เพชรบูรณ์ ห้างทองหวังเงินไทย – เจ๊กุ้ง ของคุณแม่สุดเลิฟ
โดย กู้ด น้องชาย หยิบเหรียญทองคำมหกรรมฟุตบอลทีวีรักษ์โลก ครบรอบ 29 ปี ช่อง3 เมื่อปี 2552 เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ทองราคา 14,950 บาท เหรียญหนัก 2 สลึง ราคา 7,500 บาท
พร้อมแคปชั่นว่า “สุดท้ายก็โดนยึด พี่เกรทๆ ทองจะถึง 70,000 มั๊ย ? ผมตอบเลยว่า ถึงแน่ !! แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะ แต่ถ้าถามว่าพี่เกรทๆ ปลายปีนี้ทองจะถึง 70,000 มั๊ย ?
อันนี้ พี่ไม่รู้จ่ะ .
#สนับสนุนให้ศึกษาในทรัพย์สินที่สนใจลงทุนนะครับ
#ไม่ว่าจะเป็นทองบิทคอยหรือหุ้นต่างๆ
#ขอให้ทุกคนพุ่งทะยานเลยดอย #ซื้อทองต้องเจ๊กุ้ง”
เกรท ยังฝากด้วยว่า “เพื่อนๆนักแสดงช่อง3 เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆทุกคน ที่เคยได้ทองไปเป็นของขวัญ ลองไปรื้อดูอยู่ที่ไหนแล้วหลังไมค์ผมมาได้”
“ส่วนคนที่เก็บทอง อย่ามองเรื่องการลงทุนระยะสั้น แล้วแต่คนจะมองแต่ส่วนตัวไม่เชียร์ให้คนลงทุนระยะสั้นกับทอง แนะเก็บออมดีกว่า”
“อันนี้ (เข็มกลัดทองคำช่อง3) เป็นตัวอย่าง หลายปีคุณแม่ก็ขุดเจอ เพราะผมให้แม่ไว้ จนวันนี้ผมจะยึดแล้ว (กู้ด : ไม่ได้ (คว้าเหรียญทองคำคืน) เพราะให้แล้วกรรมสิทธิ์เป็นของเจ๊กุ้งแต่เพียงผู้เดียว)”
โดย เกรท ยังแชร์โพสต์จากน้องชาย โมเมนต์พี่ชายกำลังกอดแม่และมีกำไลทองอันใหญ่อยู่ในมือ พร้อมข้อความว่า “ลักนะแม่นะ”
