นนท์ อินทนนท์ ฟินหนัก ถูก เจมส์ มาร์ จูบทุกรอบ – เจ็บจี๊ดโดนคนถามบ่อย สวยบ้านรวยแต่ทำไมยังโสด ลั่นไม่เอาผู้หญิง หยุดทักมา
เจ็บจี๊ดมาก เมื่อถูกถามบ่อย ๆ ทำไมยังโสด สำหรับนักแสดง-Tiktoker สายฮา “นนท์ อินทนนท์” ทำเอาเจ้าตัวต้องถาม Chat GPT ทำยังไงถึงจะมีแฟนสักที มีโอกาสเจอ นนท์ ในงานแถลงข่าวซีรีส์ “ZOMVIVOR AWAKENING NIGHT” ณ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
เจ้าตัวได้เปิดใจหลังประกาศตอนนี้โสดมาก อยากได้ผู้ใหญ่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด เข้ากับครอบครัวและเพื่อนได้ แต่ไม่เอาผู้หญิง ไม่ต้องทักมา พร้อมเผยถึงสิ่งที่อยากอวด ได้ร่วมงานละครเวทีกับพระเอก เจมส์ มาร์ ถูกฝ่ายชายจูบจริงทุกรอบ ฟินหนักมาก ชมหนุ่มเจมส์ มาร์น่ารัก เป็นสุภาพบุรุษขออนุญาตก่อนทุกรอบ ส่วนแฟนสาวอย่าง พาย รินรดา ไม่ว่า บอกได้เต็มที่เลย
ล่าสุดออกมาประกาศว่าโสด? “โสดมากครับ โสดจริง ๆ ล่าสุดเมื่อวานเพิ่งลงรูปไป ถอดท่อนบน เพราะช่วงนี้เป็นฟีลแบบครับผม(โชว์กล้าม) คือล่อผู้ชาย เพราะถาม Chat GPT ถ้าอยากมีแฟน ลองลงรูปท่อนบนถอดเสื้อผ้าดูสิให้เห็นเรือนร่างของเรา ตอนหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไป แล้วผู้ชายจะทัก ปรากฏว่าผู้ชายทักจริง จีบครับ แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่สเป๊กเราด้วย มีการส่งอะไรแปลกๆ มา อวัยวะต่างๆ”
“อยากได้ Long relationship ไม่ได้อยากได้แบบวาบหวิว เพราะเราก็อายุ 33 ปีแล้ว อยากจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักที เราหวงตัวมากนะ ขอโทษนะเห็นดูตอแหลแบบนี้ แต่หวงตัวมาก”
พอเราประกาศโสดแบบนี้ ฟีดแบ๊ก เจษ เป็นยังไง ? “ก็เจษฎ์พิพัฒเขาตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยช่วงนี้ ไม่ได้สนใจอะไร โทรไปก็ไม่รับด้วย”
ก่อนหน้านี้เราให้สัมภาษณ์ว่า เรากับเจษแอบคบกันอยู่? “เอาเป็นว่าซุ่มคบ เพราะว่าเราจะรู้อยู่คนเดียว บางทีผู้ชายไม่รู้ด้วยนะ เป็นความสัมพันธ์เชิงชู้เดี่ยว One way แต่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันก็ดีกว่า”
แต่วันนี้สิ่งที่เราจะอวดได้จูบ เจมส์ มาร์? “ขอโทษนะคะ เจมส์มาร์จูบหนู ทุกรอบ แต่จะบอกว่าเขาน่ารักมาก เวลาเขาจะจูบเราจริง เขาจะบอกว่า เธอ วันนี้เราจูบจริงนะ เขาจะขอเราก่อน ซึ่งเราก็ไม่ได้ติดเลยว่าจะต้องมาขอทำไม สามารถทำได้เลย(หัวเราะ)”
รอยจูบเจมส์มาร์? “ฟินนะ รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วเราอาจจะเป็นตัวจริงของเขาได้นะ (ทำหน้าเลิ่กลั่ก)”
ถ้าเจอน้องพาย รินรดาจะบอกว่า? “เจอพายแล้วค่ะ พายมาดูซ้อมวันนั้น มีฉากวาบหวิวกันบนเวที แล้วเราก็บอกพายว่า พาย พี่ทำไปตามหน้าที่นะ ถ้าอยากจะปรับตรงไหน บอกพี่ได้นะ พายบอกเต็มที่เลยค่ะ หนูยึดคำนี้”
ละครเวทีมีมุมกล้องมั้ย? “จูบจริง จับจริง แต่หนูไม่รู้ว่าเขาแอบฟินหรือเปล่า แต่เราฟิน ก็มีการขอโทษขอโพยนิดนึง เขาน่ารัก สุภาพบุรุษมาก ตั้งแต่ซ้อมจูบสองรอบ แต่ว่าเริ่มรันจริงมันต้องเห็นภาพรวม ก็เลยจูบทุกรอบเลย เจมส์ไม่คิดหรอก หนูคิด เจมส์จูบปกติ แต่หนูรู้สึกมันดูดดื่มจังเลย มันรู้สึกเหมือนเขาชอบเรา ห้วงเวลานั้นไม่ถึง 2 วินาที หนูมีความสุขมาก ก็เป็นการหาเศษหาเลยในกอง”
“ต้องบอกว่า วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะ สรวน มิวสิคัล มันมีหลายคนที่เข้าไปดูแล้ว เขารู้สึกว่าได้ผ่อนคลายจริงๆ มันสนุกมาก มันเป็นละครเวทีที่เรารู้สึกว่า 10 ปีที่แล้วทำไว้ยังไง 10 ปีนี้จะมีความสนุกคูณสองเข้าไปอีก การเล่าเรื่องวิธีการพูดจะมีความสมัยใหม่มากขึ้น แล้วตัวละครทุกตัวละครทำใหม่หมดเลย การร้องเพลงทุกอย่างใหม่หมด ทุกคนจะได้รับความสนุก 100 เปอร์เซ็นต์แน่นอน”
รูปลักษณ์ดี หุ่นดี บ้านรวย แต่ทำไมถึงโสด? “หูย ขอโทษนะครับ เจ็บมากเลยอ่ะ อ๊าย ก็เอาเป็นว่าท่านอาจจะไม่ได้ประทานมาให้ทั้งหมด พอมีคนถามจริงๆ หนูก็กดดันนิดนึง เพราะว่าหลายคนเขาอยากให้เรามีแฟนจริงๆ ก่อนหน้านี้เราเคยทำคอนเทนต์มีแฟนใช่มั้ย เรารู้สึกว่ามันมีสองแง่ เราจะคุยกับใครเราต้องศึกษาจริงจัง แล้วพอเรารู้สึกไม่ได้กดดันมาก แต่แค่รู้สึกเกรงใจ อยากจะตอบว่ามีสักที ก็ถ้ามีดีๆ ก็อยากมีดีๆ ไปเลย ก็มีเข้ามาคุย แต่ว่ายังรู้สึกไม่ใช่”
“หนูว่าหนูเลือกเยอะ เพราะไม่อยากเริ่มต้นใหม่แล้ว เหนื่อยกับการเริ่มต้นใหม่ ที่บอกเลือกเยอะ เพราะหนูคิดว่าเราเป็นคนรักครอบครัว รักเพื่อน ถ้าแฟนเราเข้ากับสองกลุ่มนี้ไม่ได้ เราจะนอยด์ เราเคยเจอคุยกันแล้ว เขาเอาแต่เราอย่างเดียว เขาไม่ได้เอาเพื่อนเรา นอยด์นิดนึง แล้วก็มีในเรื่องของแอดติจูดบางอย่างที่บางทีเห็นแล้ว เราจะรู้ว่าเขาไม่ได้ชอบเรา เขาชอบแวดล้อมเรา แบบเป็นเพื่อนกับคนนี้หรอ”
ชอบความดังของเราหรอ? “หมายถึงว่าเขาจะเป็นฟีลถามเป็นเพื่อนกับคนนี้ใช่มั้ย อุ้ย เราชอบคนนี้มากเลย แล้วเราก็จะรู้สึกแปลกๆ ถ้าเขาคุยกับเราเขาก็ต้องโฟกัสที่เรามั้ย แต่เขาไปโฟกัสสิ่งอื่น เหมือนเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเราเต็มที่ มันแปลกๆ”
ความดังของเรามีผลเสียกับการที่คนเข้ามาเพราะสิ่งนี้? “หนูว่าหนูก็ไม่ได้ดังมาก แต่แค่ว่าคนรู้จักเราเยอะ เพราะว่าเราทำคอนเทนต์แมส ก็ถือว่าคนรู้จักมากขึ้น หนูรู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงนี้สปอตไลท์ กลายเป็นว่าคนให้ความสนใจแล้วเข้าหา เราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าหาแบบไหน”
ฝากถึงคนที่ต้องการต้องเป็นแบบไหน? “เข้ามาได้เลย ต้องการจริง ๆ ขอให้เข้ากับเรา เข้ากับครอบครัวและเพื่อนๆ เราได้ อยากได้คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ เพราะว่าบางทีหนูตัดสินใจเองหมดทำงานรับงาน หนูอยากมีเพื่อนคู่คิด จริงๆ เข้ามาได้เลย ยกเว้นผู้หญิงจริงๆ ล่าสุดลงรูป ผู้หญิงทักมา ผู้หญิงไม่เอานะครับ ไม่ได้ชอบผู้หญิง ชอบผู้ชายนะครับ ผู้หญิงไม่ต้องเข้ามานะครับ เราไม่ได้ชอบผู้หญิงจริงๆ”.