เมย์ วาสนา เซอร์ไพรส์ น้องณิริน ลูกสาว หนิง ปณิตา ด้วยเงินขวัญถุง 1 ล้าน ปลื้มในความขยัน

ยิ่งโตยิ่งน่าภูมิใจสุดๆ สำหรับ “น้องณิริน ปณิริน ธรรมวัฒนะ” ลูกสาวสุดที่รักของ “หนิง ปณิตา” ที่นอกจากจะสวยฉายแววซุปตาร์แล้ว ยังขยันและรับผิดชอบเกินวัย ล่าสุดได้รับเงินขวัญถุง จำนวน 1 ล้านบาท จาก “ดร.เมย์ วาสนา” เป็นรางวัลแห่งความตั้งใจในการทำงาน

ก่อนหน้านี้ แม่หนิงเคยเล่าถึงโมเมนต์อบอุ่นที่ลูกสาวตามไปช่วยงานไลฟ์ขายสินค้ากับ ดร.เมย์ และ เจนนี่ รัชนก โดยไม่ได้ไปนั่งดูเฉยๆ แต่น้องณิรินลงมือช่วยจริง ทั้งจัดของ พูดคุยกับลูกค้า และช่วยทีมงานเบื้องหลังเต็มที่ จนทุกคนต่างชื่นชมในความตั้งใจของสาวน้อยคนนี้

ล่าสุด ดร.เมย์ สุดปลื้มในความขยันและรับผิดชอบของหลานสาว มอบเงินขวัญถุง 1 ล้านบาท เป็นกำลังใจ ทำเอาทั้งแม่ลูกซึ้งน้ำตาคลอ เพราะเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าตัวเงิน แม่หนิงเผยว่า เธออยากให้ลูกเห็นคุณค่าของการทำงาน และรู้จักใช้เงินอย่างมีเป้าหมาย

หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ โลกโซเชียลต่างเข้ามาชื่นชมกันล้นหลาม ว่า “น้องณิริน” คืออีกหนึ่ง “ลูกไม้หล่นใต้ต้น” ที่ทั้งเก่ง ฉลาด มีความคิดดี และวางตัวน่ารักสมวัย ปัจจุบันเจ้าตัวยังรับงานในวงการบันเทิงควบคู่กับการเรียน ทั้งงานแสดง พิธีกร และรีวิวสินค้า เรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆ

แม่หนิงเคยพูดไว้อย่างน่าประทับใจว่า “สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากสอนลูก ไม่ใช่ให้รวย แต่ให้รู้จักคุณค่าของเงินที่หามาเอง”

และวันนี้ น้องณิริน ก็พิสูจน์แล้วว่า เธอคือสาวน้อยที่กำลังเติบโตอย่างสวยงาม ทั้งจิตใจดี มีความรับผิดชอบ และเป็นพลังบวกให้กับทุกคนที่ได้เห็นจริงๆ

ที่มา อินสตาแกรม : ningpanita
