บอย พีซเมคเกอร์ เป็นเกียรติอย่างสูงสุดของผมและวงศ์ตระกูล ได้ร้องบันทึกเสียงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถือเป็นอีกหนึ่งเกียรติสูงสุดในชีวิตของศิลปินคุณภาพ บอย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือ “บอย พีซเมคเกอร์” ที่ได้ร่วมบันทึกเสียงในบทเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจแห่งความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกจากใจว่า

“เป็นเกียรติอย่างสูงสุดของผมและวงศ์ตระกูล ที่ได้มีส่วนร่วมในบทเพลงอันทรงคุณค่านี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

พร้อมทั้งได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยผ่านช่องทางส่วนตัวว่า “โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า ที่ได้ร้องบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี ถือเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ น้อมถวายความอาลัยและน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อและร่วมแสดงความอาลัยจากแฟนเพลงจำนวนมาก

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
2

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
3

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
4

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
6

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
7

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
8

กรุงไทย แจงปัญหาโอนเงิน ระบบตัดเงินต้นทาง แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง 
9

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
10

กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศวันนี้ ฝนถล่มหนัก 3 ภาค กทม.- อ่วม 70% เปิดชื่อ 44 จังหวัดโดนเต็มๆ 