บอย พีซเมคเกอร์ เป็นเกียรติอย่างสูงสุดของผมและวงศ์ตระกูล ได้ร้องบันทึกเสียงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถือเป็นอีกหนึ่งเกียรติสูงสุดในชีวิตของศิลปินคุณภาพ บอย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือ “บอย พีซเมคเกอร์” ที่ได้ร่วมบันทึกเสียงในบทเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจแห่งความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกจากใจว่า
“เป็นเกียรติอย่างสูงสุดของผมและวงศ์ตระกูล ที่ได้มีส่วนร่วมในบทเพลงอันทรงคุณค่านี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
พร้อมทั้งได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยผ่านช่องทางส่วนตัวว่า “โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า ที่ได้ร้องบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี ถือเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ น้อมถวายความอาลัยและน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อและร่วมแสดงความอาลัยจากแฟนเพลงจำนวนมาก