อาทิตย์ใส - ‘เดนิส’ขอบคุณตัวเอง ภูมิใจที่ไม่หยุดเดินตามฝัน

นางเอกสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ‘เดนิส’ เจลีลชา คัปปุน เดินตามความฝันวัยเด็ก อยากมีอาชีพเป็นนักแสดง ภูมิใจประสบความสำเร็จ ก้าวเข้าสู่การแสดงภาพยนตร์ ได้งานต่อยอดจากภาพยนตร์ “ธี่หยด” ซึ่งเป็นเสมือนใบเบิกทางที่ดี
วางเป้าหมายอนาคตกว้างๆ อยากเป็นนักแสดงที่ดี ลองบทที่หลากหลายมากขึ้น
✦ หยาด ในธี่หยด 3 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง?
เดนิส – “หยาด ในธี่หยด 3 สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุด คือท้อง ภาค 2 แต่งงาน ภาค 3 คือท้อง ไม่ได้ท้องธรรมดา ท้องแก่ 7-8 เดือนด้วย เป็นเรื่องยากพอสมควรค่ะ ตอนอ่านบทช็อกมาก หนูเล่นเป็นคนท้องแล้ว ก็ทำรีเสิร์ชพอสมควรค่ะ มีคุณแม่ช่วยด้วย ที่ใส่ท้องมันจะเป็นพลาสติกและมีซิลิโคนหุ้ม มีน้ำหนักพอสมควร เอามาลองใส่บ่อยๆ ให้รู้ว่าคนท้องเป็นยังไง ก็เป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากแค่ในเวลา 3 ภาค”
✦ ความยากของการเล่นเป็นคนท้อง?
เดนิส – “ยากมากค่ะ การที่เขาท้อง ต้องมีความรับผิดชอบแล้วเป็นแม่คน มีความโตขึ้นเยอะมาก ต้องรีเสิร์ชเรื่องคนท้องว่ามีอารมณ์แปรปรวนยังไง ถึงภาคนี้หยาดจะมีข้อจำกัดเรื่องท้อง แต่ก็ยังมีเหตุผลให้ไปตามหาน้องกับพี่ๆ ไปทั้งๆ ที่ท้องนี่แหละ ตอนแรกคิดว่าภาค 3 คงไม่มีอะไร สรุปต้องไปเจอผีจนได้ ต้องอุ้มท้องไปสู้ชีวิต
ซีนช่วงสุดท้ายเป็นไคลแม็กซ์ด้วย ซึ่งเราไปถ่ายอยู่ในถ้ำที่สระบุรี 3 วัน ยากมากเพราะถ้ำมีค้างคาว กลิ่นขี้ค้างคาวเหม็นมาก ฝุ่นเยอะมาก ออกซิเจนก็น้อย ยิ่งคนอยู่เยอะๆ ยิ่งหายใจไม่พอ ต้องก็ขอขึ้นไปสูดอากาศ ไม่งั้นจะเป็นลม ยากมากๆ ค่ะ
แล้วเราต้องเป็นคนท้องทั้งเรื่อง เป็นจุดที่ทำให้หนูไม่อยากมีลูกเลย รู้เลยเหนื่อยมาก เหมือนแบกอะไรไม่รู้อยู่กับตัวเองตลอดเวลา จะลุกจะเดินจะนั่งเหมือนคนปกติไม่ได้ มันมีน้ำหนัก รู้สึกปวดหลังมาก นี่ขนาดไม่ใช่ท้องจริง แล้วคิดดูว่าแม่ที่ท้องจริงๆ จะขนาดไหน ทุลักทุเลมากๆ ค่ะ”
✦ เล่นธี่หยดมา 3 ภาคแล้ว เปลี่ยนชีวิตเดนิสไปยังไง?
เดนิส – “เล่นเรื่องนี้ได้ประสบการณ์เยอะมากค่ะ เหมือนได้ค้นพบตัวเองว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไร ได้เรียนรู้จากทั้งพี่แบร์ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) และพี่ๆ ทุกคน ผู้กำกับฯ ด้วย รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นทุกๆ ปีทุกภาค ดีใจมากที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ ทำให้ได้ความรู้เยอะมาก
ทำให้รู้ด้วยว่าจริงๆ แล้วเราชอบภาพยนตร์มาก พอเข้ามหาวิทยาลัยมันเป็นส่วนสำคัญทำให้หนูตัดสินใจเลือกเรียนภาพยนตร์ เพราะชอบ และอยากรู้เบื้องหลัง ตอนถ่ายทำภาคแรก หนูอายุ 16 เองค่ะ ช่วงที่ถ่ายหนูลาออกมาทำงานแล้วไปสอบเทียบเอา เล่นตั้งแต่ยังไม่เข้ามหา’ลัย จนเข้ามหา’ลัย ตอนนี้อายุ 18 อยู่ปี 2 ม.รังสิตค่ะ”
✦ ย้อนกลับไปเส้นทางเริ่มต้นเข้าวงการ?
เดนิส – “เราผ่านอะไรมาเยอะมาก กว่าจะมาอยู่จุดนี้ ท้อไปหลายรอบมากๆ จะเลิกหลายรอบแล้ว วิ่งแคสต์โฆษณาจนไม่อยากทำแล้ว ก็หยุดทำไป พอกลับมาทำอีกก็ต้องตัดสินใจว่าจะไปเรียนเมืองนอก ไปอยู่กับพ่อ หรือจะอยู่ที่นี่ต่อ สุดท้ายตัดสินใจสู้ต่อ ขอบคุณตัวเองที่สู้ต่อ ขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดค่ะ
การเป็นนักแสดงเป็นความฝันเดียว อาชีพเดียวที่หนูคิดว่าอยากจะเป็นตั้งแต่ประถม เราดูละคร ชอบพี่ๆ นางเอกเขาสวย เริ่มจากแค่ตรงนั้นก่อน พอได้เริ่มเรียนการแสดงถึงรู้ว่าเราชอบสิ่งนี้มากๆ”
✦ เราเป็นคนอุดรธานี อยู่ต่างจังหวัด การจะเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อหาโอกาสในเส้นทางนี้ ยากเหมือนกัน?
เดนิส – “คุณแม่กับหนูบ้าระห่ำมาก (หัวเราะ) ยังไม่เข้าใจเลยว่าตอนนั้นเรากล้าทำได้ยังไง ตอนมากรุงเทพฯ เราก็งงๆ แต่ก็เหมือน ถูๆ ไถๆ ไป จนตัดสินใจย้ายมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่โดยไม่รู้อะไรเลย หนูกับแม่เป็นคนพุ่งมากๆ แม่ซัพพอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องที่เราชอบ ส่วนคุณพ่อตอนแรกไม่อยากให้เป็นนักแสดง เขาอยากให้เรียนมากกว่า ในมุมมองของเขายิ่งต่างประเทศในวงการมันค่อนข้างมีเรื่องเยอะ เขากลัวว่าถ้าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ไม่ไหว จะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเรา แต่สุดท้ายก็พิสูจน์ให้เขาเห็นเรื่อยๆ”
✦ เข้าช่อง 3 ได้อย่างไร?
เดนิส – “คุณแม่เห็นผู้จัดการคนปัจจุบันในเฟซบุ๊ก แล้วเขาสอนแอ๊กติ้งด้วย แม่เลยฝากเราไปเรียนแอ๊กติ้งกับเขา หนูจ่ายเงินไปเรียนแค่ครั้งสองครั้ง เขาก็ถามว่าเดี๋ยวช่อง 3 จะมีออดิชั่น จะไปมั้ย จำได้ว่าช่วงนั้นโควิด ออดิชั่นในซูมออนไลน์ รู้ผลวันนั้นเลยว่าได้ เป็นจุดเริ่มต้นมาเข้าสังกัดช่อง 3 เล่นละครเรื่องแรกตอนอายุ 14-15”
✦ มาถึงวันนี้คุณพ่อภูมิใจในตัวลูกสาวแค่ไหน?
เดนิส – “ภูมิใจค่ะ ก็โทร.มาคุยทุกวัน เขาได้ดูหนังแล้วด้วย เรายิ่งรู้สึกดีใจ ทุกวันนี้เขาไม่พูดอะไรแล้ว บอกว่าขอแค่เรียนให้จบพอ
หนูเป็นลูกคนเดียว สนิทกับคุณแม่มาก เราก้าวผ่านช่วงวัยรุ่นจุดหนึ่งแล้วที่ต่อต้านพ่อแม่ พอปรับความเข้าใจกันแล้วก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้ ก็คือสนิทกันมากค่ะ มีเรื่องอะไรก็คุยกันได้ตลอด เป็นเหมือนเพื่อนที่ช่วยกัน แม่เป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีมากๆ”
✦ เคยคิดไหมว่าเราในวัยแค่นี้ แต่ต้องมาต่อสู้เพื่อความฝันแล้ว?
เดนิส – “ก็คิด (หัวเราะ) จริงๆ ดูเหมือนเราจะสู้ แข็งแรงมาก แต่มันจะมีจุดที่อ่อนไหวบ้าง มีจุดที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ มาทำอะไรที่นี่ แต่คำพูดของแม่จะเตือนสติเสมอว่า ที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นความตั้งใจของหนู เป็นความฝันของหนู ถ้าหนูไม่อยากทำเมื่อไหร่ก็บอก กลับบ้านกันได้เลย แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าที่แม่ต้องพามาถึงจุดนี้ เป็นเพราะเราเอง เราอยากทำเอง ไม่มีใครบังคับ ก็เลยทำต่อ”
✦ คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยัง?
เดนิส – “อยู่วงการมา 4 ปี ถามว่าซัคเซสมั้ย รู้สึกว่าซัคเซสสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันในเรื่องนี้แล้วกัน จำได้ว่าวันกาล่าธี่หยดวันแรกเป็นวันที่หนูกลับบ้านไปแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะมันเป็นความฝันที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ เป็นหนังเรื่องแรกของเรา เห็นเราบนจอใหญ่ เรารู้สึกว่าสำหรับเด็กผู้หญิงในวันนั้นอันนี้เรียกว่าสำเร็จแล้ว”
✦ ความสำเร็จของหนัง ธี่หยด มันสร้างแรงกดดันให้เราในผลงานต่อไปไหม?
เดนิส – “ก็นิดหน่อยค่ะ เรื่องนี้ทำไว้ดีมากๆ รายได้เยอะมากๆ แอบกังวลว่าถ้าไปเล่นเรื่องใหม่แล้วไม่ได้ขนาดนี้ คนเขาจะรู้สึกว่าเป็นเพราะเรามั้ย สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็พอ ธี่หยดเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆ สำหรับหนู ถ้าไม่ได้เล่นธี่หยด หนูคงไม่ได้ก้าวเข้ามาในวงการภาพยนตร์ คงไม่มีคนติดต่อให้ไปเล่นเรื่องอื่น ทุกวันนี้ได้งานจากธี่หยดเยอะมากๆ รู้สึกเป็นใบเบิกทางที่ดีและสำคัญมากค่ะ”
✦ มองภาพก้าวต่อไปในเส้นทางอาชีพนักแสดงไว้แบบไหน?
เดนิส – “เรามองภาพชัดเจนมากขึ้น ยิ่งเรามีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ติดต่อให้เล่น ยิ่งรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วนะ ในทุกๆ บทต่อไปเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดี มีไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ เพราะต้องพัฒนาตัวเองตลอด
หนูไม่ได้ตั้งเป้าหมายใหญ่มาก มีหนังอีกหลายเรื่องหลายแนวที่อยากทำ มีซีรีส์ที่อยากเล่น ในฐานะนักแสดงยังมีหลายบทที่อยากลอง ก็คิดว่าจะเป็นนักแสดงที่ดีต่อไป อยากลองเล่นบทที่หลากหลายมากขึ้น หนูเรียนฟิล์มด้วย ถ้าเรียนจบ อยากจะทำหนังสักเรื่องของตัวเอง”
✦ หลังจากนี้มีผลงานอะไรอีกบ้าง?
เดนิส – “มีหนังเรื่องใหม่ ชื่อเรื่อง คำสารภาพของหมอผี เล่นกับพี่อาเล็ก ธีรเดช และพี่ชาคริต ตอนนี้ทุกเรื่องที่ติดต่อมาเป็นหนังผีหมดเลยค่ะ”
✦ เป็นภาพจำไปแล้วว่า เดนิส เล่นหนังผี?
เดนิส – “ใช่ ตอนนี้หนูเริ่มกลัวแล้วว่าเดนิสเล่นแต่หนังผี (หัวเราะ) ก็รู้สึกว่าเรายังได้อยู่ไง เราก็จะทำต่อ แต่หนูก็อยากเล่นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ ฟีลแบบเฟรนด์โซน น่ารักๆ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ เพราะตอนนี้มีแต่หนังผีหมดเลย รู้สึกว่าหนังผีใช้พลังเยอะ เป็นสิ่งที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมา เพราะเราเล่นกับจินตนาการในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน”
✦ ภาพในหนังเป็นพี่สาวคนโต สุขุม จริงจัง แล้วตัวตนจริงๆ ของเดนิสเป็นอย่างไร?
เดนิส – “หนูเป็นคนตลก เป็นคนแมนประมาณนึง ดูไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเท่าไหร่”
✦ โตเป็นสาวแล้ว มีหนุ่มๆ มาจีบบ้างหรือเปล่า?
เดนิส – “ไม่มีเลย เป็นเรื่องที่ตลกมาก ก็ยังแซวกับพี่ๆ อยู่เลย ทุกคนชอบบอกว่าเนี่ยคนมาจีบเยอะแน่เลย เราก็บอกไม่มีเลย เป็นศูนย์”
✦ สเป๊กที่ชอบ?
เดนิส – “ไม่มีรูปลักษณ์ภายนอกชัดเจนตายตัว แต่ชอบคนมีเสน่ห์ คุยกันรู้เรื่อง แต่ตอนนี้ยังไม่เจอ วันๆ อยู่แต่กับงานกับการเรียน ยังไม่มีโอกาสไปเจอใคร ในวงการหนูว่าไม่มีนะ ทุกคนดูเป็นเพื่อนเป็นพี่ไปหมดเลย ให้เป็นเรื่องอนาคตที่เรารู้สึกพร้อมดีกว่าค่ะ”
วีรนุช จันทำ