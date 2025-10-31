นาฟ ฉัฐนันท์ อัพเดตสภาพจิตใจ แพท ณปภา หลังเจอภาวะท้องลม – ใจฟูลงพื้นที่เยี่ยมพี่-น้องชาวปัตตานี พร้อมเคลียร์ดราม่าไลฟ์กับเจนนี่
หลังจากที่ นาฟ ฉัฐนันท์ คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สปัตตานี 2025 พอประกวดจบเจ้าตัวก็ไม่รอช้า หาคิวลงไปเยี่ยมพี่-น้องชาวจังหวัดปัตตานี บอกเลยงานนี้ทำเอาใจฟูมาก เพราะได้รับการต้อนรับอย่างดี อีกทั้ง สาวนาฟ ยังอัพเดตเรื่องพี่สาว แพท ณปภา ที่ก่อนหน้านี้ออกมาแจ้งข่าวว่าท้องลมว่า คุณหมอสั่งเบรกเรื่องมีลูก และให้ดูแลตัวเองก่อน
โดย สาวนาฟ เปิดใจในงาน SME International Festival และงานประกาศรางวัล SME สร้างอาชีพ Award ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568 ว่า “วันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของงานมากๆ ที่ให้เลลานี คอลลาเจนแม่แพทได้รางวัล เพราะว่าสร้างงานสร้างอาชีพ ใครไม่มีอะไรทำสามารถมาติดตะกร้าแอฟฟิลิเอทได้ มันเป็นคอลลาเจนกรอกปากเจ้าแรกในประเทศไทย”
เรื่องพี่แพท เป็นยังไงบ้าง ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าท้องลม? “มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆ ตอนนี้พี่แพทยังอยู่ในช่วงทำใจค่ะ สภาพจิตใจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หมอก็ให้เบรกทุกอย่างไว้ก่อน เพราะตอนนี้ร่างกายยังไม่พร้อม จากที่ก่อนหน้านี้หมอเคยบอกว่าพร้อมแล้ว แต่ล่าสุดกลับบอกให้พักก่อน ดูแลตัวเองให้มากขึ้น”
“หมอเน้นเลยว่าต้องพักผ่อนให้มากขึ้น กินโปรตีนให้มากขึ้น เพราะตอนนี้ร่างกายยังอ่อนแรงอยู่ ถึงแม้พี่แพทจะดูแลตัวเองดีมากแล้วก็ตาม ทั้งนอนเป็นเวลา กินอาหารมีประโยชน์ ไม่แตะของแป้งเลย แต่ก็อาจจะเป็นเพราะร่างกายยังรับภาระหนักจากการทำงานด้วยค่ะ”
หมายถึงว่าอาจจะเกี่ยวกับการทำงานหนักด้วยหรือเปล่า? “อันนี้พูดยากเลยค่ะ เพราะบางทีร่างกายข้างในมันบอกไม่ถูกจริงๆ ถึงจะตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหนก็ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆ (ตอนที่ทราบข่าวตอนแรก?) ตอนนั้นเราน้ำตาคลอด้วยกันเลยค่ะ เพราะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เฝ้ารอมากๆ แล้วต้องเจอกับแบบนี้ มันไม่มีคำไหนพูดได้เลยนอกจากอยู่ข้างๆ เขา”
ตอนนี้ยังมีความหวังไหมว่าจะกลับมาพร้อมอีกครั้ง? “ตอนนี้หมอยังให้เบรกก่อนค่ะ ยังไม่แนะนำให้เริ่มใหม่ เพราะเขามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนด้วย แล้วก็ร่างกายซูบลงมาก ผิวแห้งมาก ต้องฟื้นฟูจริงๆ อยากให้พี่แพทพักเยอะๆ กินดี นอนดี แล้วกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ตอนนี้เราก็แค่ส่งกำลังใจให้เขาเต็มที่ค่ะ”
ล่าสุดลงพื้นที่ไปปัตตานี? “ใช่ค่ะ หลังจากทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็ลงไปช่วยงานที่ปัตตานี ดีใจมากๆ ไปเจอคนที่นั่นเขาบอกว่าไม่เคยเห็นนางงามที่ได้รับตำแหน่งแล้วกลับมาช่วยปัตตานีเลย หนูเป็นคนแรก เลยรู้สึกใจฟูจัง แล้วได้ไปเจอเด็กๆ ได้รู้ปัญหาของเขาว่ามีอะไรบ้าง ถือว่าได้ไปช่วยแล้วดีใจ”
เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนนางงาม เพราะไม่คิดว่าเราจะลงไป? “ใช่ มีคนเอาหนูไปในกลุ่มแบบไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลย หนูรู้สึกว่าการที่เราได้เป็นมิสยูนิเวิร์สปัตตานี แล้วเราเหมือนเอานามสกุลจังหวัดเขามาใช้ก็ต้องไปตอบแทนจังหวัดของเขา ณ วันที่หนูเข้าประกวดแล้วหนูได้รางวัล หนูก็ทำการบริจาคให้กับโรงพยาบาล บริจาคให้กับมูลนิธิที่นั่น”
เห็นว่าได้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลย? “ดีมากๆ ดีเกินคาด แล้วก็อย่างที่บอกแหละคนจะคิดว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นที่ที่น่ากลัวหรือว่าอันตราย แต่ถ้าไปจริงๆ จะเห็นความน่ารักของคนที่นั่น อาหารท้องถิ่นที่มันโอเค ไปมา 2 คืน 3 วัน ไปที่โรงพยาบาลปัตตานี ไปที่มูลนิธิ แล้วอีกวันไปงานเดิน-วิ่งของมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี”
พอขึ้นชื่อว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคนอาจจะกลัว? “พอทุกคนมาคิดอย่างนี้ จังหวัดก็ไม่มีรายได้ที่จะส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว นาฟเองวันที่บอกกับที่บ้านว่าจะไปปัตตานีที่บ้านหนูก็กลัวจะไปยังไง ใครดูแล แต่พอวันที่หนูไปจริงๆ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ผู้คนน่ารักมากๆ และอาหารการกินของเขาไม่ได้อยู่ยากเลย อร่อย หนูจอยมาก ที่เที่ยวของเขาก็มีเยอะ ขนาดหนูไป 2 วันยังเที่ยวไม่หมด”
ล่าสุดไปไลฟ์กับเจนนี่เป็นยังไงบ้าง เห็นมีดราม่าด้วย? “หนูเป็นผู้ประกอบการทำแบรนด์มาประมาณ 7 ปี เลยรู้ว่าการที่เราจะผลิตสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งมันมีต้นทุนอะไรบ้าง เราต้องคิดราคาสินค้าเผื่อไปขนาดไหน หลายคนเข้าใจผิดว่า ณ วันนี้เราผลิตสินค้ามาเราให้พี่เจนนี่ไลฟ์เราจะรวยแล้ว เขาคิดแค่มุมนี้”
“แต่จริงๆ เขาต้องคิดว่าเราผลิตสินค้าออกมามันไม่ใช่แค่ดูราคาต้นทุน เราต้องดูค่าแพลตฟอร์มเท่าไหร่ ค่า GP เราก็เหมือนเป็นการมาแชร์ความรู้ที่เรามี พอแชร์ไปมันก็มีคอมเมนต์ที่ดีและคอมเมนต์ที่เสีย คอมเมนต์ที่ดีก็ออกมาขอบคุณ เพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆ ว่าสุดท้ายแล้วแอพพลิเคชั่นมันจะตัด GP ไปเยอะขนาดนี้”
“ส่วนข้อเสียคือหลายคนบอกว่าหนูมาดึงดราม่า คือมาเกาะกระแสพี่เจนนี่ ส่วนตัวหนูคิดว่าการที่เราได้กล้าออกมาพูดในสิ่งที่เรารู้มันไม่ผิด แต่บางคนที่เขารับรู้ไปแล้ว มันก็มีคนที่คิดเหมือนกันว่า อ่อ โอเค มันจะต้องคิดแบบนี้ มันขาดทุนนี่น้า เขาก็เลยออกมาทำคลิป แต่การออกมาทำคลิปในที่นี่หนูไม่รู้ว่าเขาโจมตีไปทางลบ”
“ส่วนตัวหนูเอง หนูพูดไปท้ายคลิปแล้วว่า ส่วนตัวแล้วแต่เจ้าของแบรนด์เลยว่าจะจัดโปรโมชั่นแบบไหน เพื่อให้เข้ากับเทศกาลเจนนี่ เพราะเราเอาสินค้าเราไปออก ถึงเราจะขาดทุนก็จริงแต่เราได้เอ็นเกจเมนต์ในการมองเห็นคนดูเขาขึ้นหลักแสนอยู่แล้ว”
มีโอกาสจะได้กลับไปไลฟ์อีกไหม? “ตอนนี้คิดว่ายัง ตอนนี้ได้คลิปเขามาโปรโมต พอกฎมาใหม่บอกว่าห้ามเอาคลิปเขาไปโปรโมตไม่งั้นเขาจะคิดเงินเพิ่ม เราเลยเบรกการทำคลิปกับเขาไปก่อน เบรกการย้ำคลิป ตอนแรกเอาคลิปเขากับคุณบูมมายำ”
สนใจไปไลฟ์กับ กัน จอมพลัง ไหม? “จริงๆ มีติดต่อไปแล้ว แต่คุณกันยังไม่ตอบ (เราก็มีเปิดรับไลฟ์สดด้วยเหมือนกัน?) ใช่ๆ ช่วงนี้เราเปิดรับทำคลิป ไลฟ์สดช่วยผู้ประกอบการ แล้วราคาของเราน่ารักมาก 5 พันบาท สามารถมาจอยได้ มีเทศกาลนาฟฟี่เหมือนกัน 9-10-11 พฤศจิกายนนี้”