แห่ส่งกำลังใจ หนุ่ม กรรชัย ป่วยมาหลายวันล่าสุดแอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา ดร.หมวย เล่าสาเหตุ-อาการ กรรชัย ต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
หลังจาก พิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย หายหน้าไปทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการต่างๆ ล่าสุด ดร.หมวย อริสรา กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ (31 ต.ค.68) ว่า “หลายท่านถามหาพี่หนุ่ม เมื่อเช้าพี่หนุ่มโทรหา หมวย แต่เช้าอยากแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบ”
“พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มมีอาการอ่อนเพลีย และมีไข้มาหลายวัน เมื่อวานนี้ปวดท้อง แบบที่ไม่เคยปวดมาก่อนเลยในชีวิต หลังจากนั้นไปเจาะเลือด ”
“พบว่าค่าตับสูง เลยมีการเช็กร่างกายเบื้องต้น คุณหมอสันนิษฐานว่า เป็นนิ่วในถุงน้ำดีที่หลุดอุดที่ท่อน้ำดี แล้วทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินการรักษา”
“พี่หนุ่มแอดมิตเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ แกบอกว่าแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืน ก็อาจจะต้องพักอีกระยะหนึ่ง ฝากหมวยมาแจ้งท่านผู้ชม หลายท่านที่ถามหาว่าพี่หนุ่มหายไปไหน พี่หนุ่มรักษาตัวที่โรงพยาบาล ต้องยกเลิกงานหลายอย่าง”
“ทั้งรายการเที่ยงวันฯ โหนกระแส ในวันนี้ รวมทั้งงานใหญ่ของพี่หนุ่มช่วงเย็นนี้ด้วย ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มกันเชื่อว่าแฟนๆเป็นห่วง เราสองคน (ดร.หมวย และ เซน เมจกา ที่มาทำหน้าที่แทน หนุ่ม กรรชัย) ก็เป็นห่วงอยากให้พี่หนุ่มหายเร็วๆ”