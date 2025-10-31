ป๋อ ณัฐวุฒิ ควง เอ๋ พรทิพย์ เปิดใจเคยทะเลาะกัน เหมือนคนไม่รักแล้ว หย่าเป็นหย่า โดนดราม่าหนัก ลงคลิปป่วยมะเร็งเตือนให้ไปตรวจสุขภาพ ถูกแช่งให้ตายทั้งผัวเมีย
ป๋อ ณัฐวุฒิ จูงมือภรรยา เอ๋ พรทิพย์ เปิดใจในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 เคยอาการหนัก ติดอยู่บนบัลลังก์ของคำว่า “พระเอก” จนหาทางลงไม่เจอ ต้องรู้จักว่าวันนั้นคือวันนั้น วันนี้ไม่ใช่วันนั้นอีกแล้ว ตำนานพระเอกหลงรักนางร้ายของ “ป๋อ & เอ๋” เกือบจะไม่ได้รักกัน คนโทรมาด่าทุกวันว่าไม่เหมาะสมกันเลย เคยทะเลาะกันหนักเหมือนคนที่ไม่รักกันแล้ว หย่าเป็นหย่า พังเป็นพัง และช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดเกิดมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตของทั้งคู่จับมือกันผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างไร โดนกระแสดราม่าหนัก เอ๋เป็นมะเร็ง ลงคลิปตั้งใจเตือนให้ไปคนตรวจสุขภาพ กลายเป็นว่าคนมาคอมเมนต์ด่าด้วยความเกลียดชังถึงขั้นแช่งให้ตาย
ป๋อเป็นคนที่ติดกับบทพระเอกไหม เพราะว่าที่ผ่านมาคือพระเอกมาทั้งชีวิต ? ป๋อ ณัฐวุฒิ : “ติดนะเพราะว่าผมก็เป็นพระเอกมาตั้งแต่ต้น มันก็ล้างสมองเรามาพอสมควร 20 ปี แล้วก็ทำให้ผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้น”
เราติดบัลลังก์ ทำยังไงเราจะลงจากบัลลังก์มันยาก ? ป๋อ ณัฐวุฒิ : “ยากมากครับ เมื่อก่อนเวลาไปยืนถ่ายรูปกันเราจะได้ยืนอยู่ตรงกลางและอยู่แถวหน้าด้วย เดี๋ยวนี้ยืนประมาณแถวที่สาม วิลลี่ แมคอินทอช บอกหมดแล้วป๋อ คมแฝก หมดแล้วมันไม่มีอีกแล้ว ต้องรู้จักว่าวันนั้นคือวันนั้น วันนี้ไม่ใช่วันนั้นอีกแล้ว”
แปลว่ามันเคยหนัก ? ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เคยหนักมากครับ”
พอทุกคนเริ่มรู้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหาเราบ้าง ? เอ๋ พรทิพย์ : “กระหน่ำเลยค่ะ เอ๋ก็จะโดนแบบเรื่องของความไม่เหมาะสม ตัวร้ายกับพระเอกแล้วก็จะมีทั้งโทรศัพท์มาด่า ทางข้อความก็จะมีส่งข้อความมาด่า โทรเข้ามือถือเลยค่ะ โทรเข้ามาด่ามีคนโทรเข้ามาแล้วเอ๋รู้ว่า เขาโทรมาจะโทรมาด่าเอ๋ เอ๋ก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้พี่ป๋อฟัง ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านพี่ป๋อแล้วก็อยู่ข้างๆ พี่ป๋อด้วย พี่ป๋อเป็นของเขาด่าหยาบคายเละเหมือนกัน เรารู้สึกเสียใจ เราบอกพี่ป๋อว่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนเราพูดเลยค่ะ”
ก็มีความต่างถึงขนาดที่ว่าทะเลาะกันได้ทุกเรื่อง ? เอ๋ พรทิพย์ : “จะหนักที่สุดเลยก็คือตอนที่มีลูก เดินขาซ้ายยังผิดเลย ทำอะไรก็ผิดไปหมดค่ะ เรื่องอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังทะเลาะกัน”
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เอ๋ก็เกลียดผม แล้วผมก็เกลียดเอ๋แล้วก็พูดแรงด้วย เหมือนไม่รักแล้ว ไม่สนแล้ว พัง เลี้ยงลูกได้ วางแผนเลยว่าถ้าหย่าแล้วมรดกจะไปอยู่ที่ใคร”
เอ๋ พรทิพย์ : “งงไปหมดเลยค่ะ นี่มันเรื่องจริงใช่มั้ย หย่าจริง ๆ ใช่มั้ย”
มีข่าวว่าเอ๋ป่วย ? ป๋อ ณัฐวุฒิ : “หมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็ง”
เอ๋ พรทิพย์ : “ตอนนั้นเอ๋ช็อคเหมือนบ้านถล่มเลยค่ะ ฟังใครไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดขึ้นกับเรา เรารู้สึกว่ามันใช่เหรอฟังอะไรไม่ออกเลย ร้องไห้อย่างเดียวเลยเราจะตายไหม มันคิดอยู่แค่นั้นมันเหมือนมันช็อค ช็อคว่าทำไมมันถึงมาเกิดขึ้นกับเรา แล้วเราจะไปยังไงต่อ ถ้ามันลามแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อ คือคิดถึงแต่หน้าลูก”
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “รู้สึกว่าทุกอย่างมันถาโถม แต่วันที่แย่ที่สุดคือวันที่เขาผ่า”
ความตั้งใจตอนนั้นเราอยากแชร์ สิ่งที่เจอเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น ? ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เราก็ลงคลิปโปรโมทมันก็ทำให้เกิดคนมีความไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโปรโมตความเจ็บป่วยของตัวเอง เล่นกับความรู้สึกคน”
กระแสดราม่าคนเข้าไปด่าเราเยอะพอสมควร ? เอ๋ พรทิพย์ : “เอ๋ไม่ได้อ่านข้อความเลย พี่ป๋อเขาไม่ให้เอ๋เล่นโซเชียลเลย เขาเป็นคนที่เก็บอยู่คนเดียวเลย”
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เราเป็นมะเร็งโกรธอะไรเรา เราแค่อยากจะสื่อสารออกไปว่าถ้ามีโอกาสไปตรวจนะ แต่กลายเป็นสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือแรงเกลียด ให้มันเป็นมะเร็งระยะที่สี่ให้มันตายไปทั้งผัวทั้งเมีย”
รับฟังเรื่องราวเต็ม ๆ ในทุกช่วงเวลาของ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” & “เอ๋ พรทิพย์” ได้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 10.00 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : CHANGE2561