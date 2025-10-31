“เชียร์” เขินแรง! พูดถึงซีนหวาน “หมิว รังสินี” กลางคอนเสิร์ต ถูกแซวโลกเป็นสีชมพู

“เชียร์” เขินแรง! พูดถึงซีนหวาน “หมิว รังสินี” กลางคอนเสิร์ต เคลียร์ชัดไม่ใช่เสื้อคู่ เผยตอนนี้แฮปปี้ทุกวัน แฟนๆแซวโลกเป็นสีชมพู
วันที่ 31 ต.ค. ณ โถงชั้นล่าง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช นักแสดงสาว เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ มาร่วมงาน “Find your Personal PINK” (ชมพูที่ใช่ในแบบคุณ) เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงวิธีป้องกัน การตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงไทย จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตาพิเศษ กับซีนหวานกลางคอนเสิร์ต กับ “หมิว รังสินี”
ไปเที่ยวสเปนมา และไปดูคอนเสิร์ต?
“ก็ไม่น่าเชื่อว่าเพลงเพื่อนสนิทที่เราได้ฟัง พอขึ้นจอความหมายก็จะไม่เหมือนเดิม (ตอนกล้องจับไปรู้ตัวไหม?) รู้ตัว แต่เลี่ยงไม่ได้แล้ว เห็นแล้วว่ากล้องมาแล้ว อะเป็นไงก็เป็นกัน ก็เซอร์ไพรส์ไปในตัว ก็เขิน ได้แต่สวัสดีแขกที่อยู่ในงาน เขาก็น่ารักสวัสดีไปด้วยทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน แต่ก็ค่อนข้างแฮปปี้เหมือนกัน”
โลกตอนนี้เป็นสีชมพู?
“ก็เป็นสีสดใสในทุกๆ วัน (มีคนแซวเรื่องเสื้อคู่?) ขอเคลียร์เรื่องประเด็นเสื้อคู่ก่อน ชอบการพาดหัวว่าเสื้อคู่ แว่นคู่ คุณค่ะเสื้อคนละแบบเลย แว่นก็คนละทรง ซูมแล้วซูมอีกคู่ตรงไหน แต่ไม่เป็นไรขอแค่เคมีนี้ยังอยู่ก็โอเค”
คนรอบข้างแฮปปี้ เราก็แฮปปี้ใช่ไหม?
“ก็มันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยากจะประกาศให้ใครรู้ เราก็ใช้ชีวิตปกติ แต่ใครที่เห็นถึงความน่ารักนี้ยินดีด้วย ยิ้มแย้มด้วยก็ขอให้คุณยิ้มแย้มกับชีวิตส่วนตัวด้วยเช่นกัน ขอบคุณมากๆ”
เขาโอเคไหม เพราะมีคนจับจ้องมากขึ้น?
“ตอนนี้โอเค อย่างที่บอกใช้ชีวิตกันปกติแหละค่ะ ก็ขอพื้นที่ส่วนตัวนิดนึง เกรงใจครอบครัวเขาด้วย”
ติ๊กต็อกเห็นแต่มือ?
“จริงๆ ไม่ได้จะถ่ายอะไรด้วยกัน เขาอยากซัพพอร์ตเรา บางทีช่วยหยิบนั่นนี่ให้ ก็เป็นเรื่องน่ารักดี หรือบางทีเห็นเราเหนื่อยก็มาจับแก้ม เอามือเข้ามาอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้น แต่อ้าวการซัพพอร์ตนี้ทำให้คนไลฟ์มีกำลังใจ คนดูก็ซัพพอร์ตเรามากขึ้นค่ะ”
สถานนะว่าอะไรตอนนี้?
“สถานะเป็นเรื่องของสัมภาษณ์ครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ (หัวเราะ)”