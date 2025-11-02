สกู๊ปบันเทิง

คาร์แมนไลน์, M Studio และ จังก้า สตูดิโอ ภูมิใจนำเสนอ “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” ภาพยนตร์รัก โรแมนติก แฟนตาซี ภาคต่อเรื่องราวมหากาพย์ รักข้ามภพ ข้ามชาติ ของ ‘อนงค์’ และ ‘โจ’ ที่ทุกคนรอคอย ผลงานการกำกับฯ ของ ‘เอส’ คมกฤษ ตรีวิมล
นำแสดงโดยพระนางคู่เดิม ‘โบว์’ เมลดา สุศรี ผู้สวมบท ‘อนงค์’ และ ‘จี๋’ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร รับบท ‘โจ/ จักร/ จอม’ ร่วมด้วยนักแสดงแวดล้อม อาทิ ธามไท แพลงศิลป์ (ก้อง/ ดอก/ ไท), ‘แจ็ค’ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ (ทองก้อน/ จิ๋ว), ‘ฝน’ ทัตชญา ศุภธัญสถิต (ทองหยิบ/ ผ่อง), ฝน ธนสุนทร (แม่บัว) ฯลฯ
สำหรับเรื่องราวของ “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” หลังบทสรุปของ “อนงค์” ในภาคแรก ‘โจ’ ได้รับมรดกเป็นบ้านหลังเก่าและได้พบ ‘อนงค์’ ผีสาวที่ติดอยู่ในบ้าน ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นและต้องจบลงด้วยการจากลา แล้วโจก็ใช้ชีวิตต่อไปจนสิ้นอายุขัย เหตุการณ์ทุกอย่างจะดำเนินไปในรูปแบบนั้น ถ้าหากโจไม่ได้พบกับชายปริศนาผู้มอบโอกาสให้เขาได้ย้อนภพไปเห็นอดีตชาติระหว่างเขาและอนงค์ซึ่งเคยผูกพันกันมามากกว่าหนึ่งชาติ ทั้งในชาติที่อนงค์เป็นนักรบชาวบ้านผู้กล้า และชาติที่เขาต้องสืบสวนคดีผีปอบกับอนงค์ ทั้งคู่ได้พบเจอ ตกหลุมรัก และฟันฝ่าชะตากรรมร่วมกันชาติแล้วชาติเล่า เพราะโชคชะตาระหว่างโจกับอนงค์ เป็นกรรมที่ผูกกันไว้แล้วในทุกชาติ
ผู้กำกับฯ ‘เอส คมกฤษ’ เผยที่มาของ “อนงค์” ภาค 2 ว่า “พอจบอนงค์ เรารู้สึกคิดถึงตัวละคร คิดถึงโจ อนงค์ ไอ้ก้อง เลยคุยกับทีมเขียนบท มันมีประเด็นที่สามารถต่อยอดทำเป็นภาค 2 ได้ก็เลยพัฒนาขึ้นมา เรื่องราวจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเล่าว่าอนงค์กับโจเคยเจอกันทุกชาติ แล้วเขารักกันทุกชาติ
โดยทำเป็น 3 ชาติแล้วเล่าว่าเขามีคอนฟลิกต์อะไรกันในแต่ละชาติ เอาประวัติศาสตร์แต่ละช่วงมาใช้เป็นแบ๊กกราวด์ เช่น ชาติที่เป็นนักรบบางระจัน จริงๆ เราเลียนแบบบางระจัน แล้วมีอีกชาติสมัยรัชกาลที่ 4 ช่วงที่มีสุริยุปราคา ในพื้นที่ภาคอีสานกับความเชื่อเรื่องผีปอบ เอามาเกี่ยวข้องกัน แล้วก็ช่วงรัชกาลที่ 7
ที่สนใจทำเพราะผมไม่เคยทำหนังพีเรียดมาก่อน ทำแล้วสนุกดี มีอะไรให้เล่นเยอะ มันมีโปรดักชั่น มีความเป็นคนโบราณ ภาษา แล้วมันท้าทายในแง่ที่ว่าเราจะเล่ายังไงให้มันสนุกในแต่ละชาติ แล้วรวบทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกัน
จริงๆ สิ่งที่จะทำให้นักแสดงเขาสามารถทำให้คนดูเชื่อว่าในแต่ละชาติเป็นคนละคนกัน ก็คือคาแร็กเตอร์ อย่างจี๋หรือโบว์หรือธาม คาแร็กเตอร์แต่ละชาติจะไม่เหมือนกัน พอเปลี่ยนชาติ เขาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนะ บุคลิกภาพ ความต้องการ สถานภาพต่างๆ มันคนละแบบกัน เหมือนเขาเล่นหนังหลายเรื่องในเรื่องเดียวกัน”
ด้านนางเอก ‘โบว์ เมลดา’ ที่รับบท ‘อนงค์’ กล่าวถึงความท้าทายและความยากในหนัง “อนงค์ 2” ว่า “ความท้าทายและความยากค่อนข้างเยอะค่ะ ทั้งคาแร็กเตอร์ทั้งอินเนอร์ และก็กายภาพด้วย แต่ละชาติจะมีความยากแตกต่างกัน ในพาร์ตที่เป็นชาตินักรบบางระจัน ต้องมีเรียนคิวบู๊เพิ่ม แล้วโบว์ค่อนข้างกังวลเพราะเคยมีแอ๊กซิเดนต์ตรงข้อเท้า และก็มีชาติที่เป็นปอบซึ่งต้องพูดภาษาอีสานในเชิงลึก คำที่เฉพาะเจาะจง พูดยากมากค่ะ”
สุดท้ายพระเอก ‘จี๋ สุทธิรักษ์’ เผยว่า “เรื่องนี้ค่อนข้างท้าทายมากๆ เพราะว่าเป็นพีเรียดเรื่องแรกของผมด้วย ต้องไปเรียนคิวบู๊และภาษา เพราะไม่ได้พูดแค่ภาษาไทยอย่างเดียว มันมีภาษาท้องถิ่น ภาษาเพื่อนบ้าน จังหวะจะโคนที่มันต้องอยู่ในช่วงพีเรียดเวลานั้นๆ แล้วเราต้องไปเล่นเป็นคนที่ต่อสู้เก่งในยุคนั้นจริงๆ เลยค่อนข้างท้าทายมาก ท้าทายทุกคิวทุกวัน อะไรที่ไม่เคยทำ ได้มาทำในอนงค์ 2 หมดเลย
ความพิเศษในภาคนี้ คือถ้าคนที่ดูอนงค์ภาคแรกแล้วประทับใจในความสัมพันธ์ของโจกับอนงค์ ก็จะมีเรื่องราวที่ผู้กำกับฯ เปิดโอกาสให้โจได้พูดความรู้สึกตัวเองกับอนงค์ด้วย อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆ ครับ”
