โฟร์ท ณัฐวรรธน์ รับรู้ทุกดราม่า! แข่งขันมีแพ้ชนะ อยากให้โฟกัสความสนุก – เคารพกันและกัน ใครได้ก็สมมง ชมพี่ “น้ำปิง” น่ารัก
เป็นอีกหนึ่งในผู้เข้าชิง รางวัล Celebrity Creator of the Year ของงาน TikTok Awards 2025 สำหรับนักร้อง นักแสดงมากฝีมืออย่าง โฟร์ท ณัฐวรรธน์ และแน่นอนว่าตอนนี้แฟนคลับโฟร์ทก็ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการโหวตในครั้งนี้แบบสุดๆ ล่าสุดวันที่ 31 ต.ค. เจ้าตัวก็ได้มาร่วมงาน ฉลอง 20 ปี CeraVe (เซราวี) The Celebration of Healthy Skin ณ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยาม พารากอน พร้อมตอบเรื่องดังกล่าว
โดยโฟร์ทเล่าว่าเห็นทุกอย่างที่แฟนๆ ทำให้ รวมถึงเห็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่มีการแข่งกันโหวตกับ “น้ำปิง นภัสกร” ส่วนตัวเจ้าตัวมองว่าการแข่งขันมีแพ้ชนะ อยากให้โฟกัสความสนุกสนาน แต่ยังอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน สุดท้ายไม่ว่าใครจะได้ก็สมมงหมด หลังจบการแข่งขันทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนร่วมวงการกันอยู่ พร้อมเอ่ยชมว่าน้ำปิงน่ารัก ซักวันนึงก็จะมีโอกาสร่วมงานกัน
แฟนๆ กระหน่ำโหวตให้เราเยอะมาก? “ก็เดือดเหมือนกันครับผมในติ๊กต็อกเขาโหวตกัน ที่จริงก็เห็นทุกอย่างแหละเพราะว่าผมให้คุณค่ากับทุกรางวัลนั้นเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอชื่อเข้าชิง หรือการที่ได้รับรางวัล รู้สึกว่ารางวัลนี้ผมจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นที่พูดถึงมากเลยใน X ก็ดูทุกวัน สนุกดี”
แสดงว่าคาดหวังเหมือนกัน? “ใช่ๆ ผมมองว่า สำหรับผมนะ มุมมองของผม ผมเห็นแหละว่ามีดราม่าแต่ว่าผมคิดว่าจุดประสงค์ของงานประกาศรางวัลนี้คืออยากให้เราสร้างสรรค์และก็อยากให้เรามีสีสันไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนก็ตาม นอกเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราเข้าใจตรงกัน ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน และต้องเคารพซึ่งกันและกัน มันเป็นพื้นฐาน”
คนที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดก็มีความครีเอท? “ใช่ แต่ละคนที่เฟมัสกันทุกคนเลย ที่จริงใครชนะคือสมเกียรติ สมฐานะ สมมงหมด แค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้ว เห็นกำลังใจจากหลายคนเลย คือผมเห็นดราม่า แต่ที่ผมบอกคือเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องอยู่ในกรอบที่เราเคารพซึ่งกันและกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
แสดงว่าก็ได้เห็นข้อความที่ดราม่า? “ก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็แล้วแต่ ผมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักอยู่แล้ว และก็โหวตกันอย่างสนุกสนานอยู่แล้ว ไม่ได้อะไรขนาดนั้น ก็จะมีบางกลุ่มที่อาจจะพูดจาไม่เหมาะสมบ้าง ก็ขอโทษขอโพยกัน ก็แข่งขันกันต่อ”
อยากให้รักๆ กันไว้? “ใช่ อย่างที่พี่ฟอสบอกการแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่ว่าผมก้จะแพ้ไม่ได้เนาะ ก็ต้องสู้นิดนึง หลังจบเกมเราก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ก็คือพี่น้ำปิงน่ารัก ซักวันนึงก็จะมีโอกาสร่วมงานด้วยกัน ที่จริงมันก็คือวงการเดียวกัน แล้วก็เป็นวงการแคบๆ วงการซีรีส์วาย ผมเชื่อว่าไม่ได้กำหนดหรอกว่าแฟนคลับผมไม่ได้ดูซีรีส์พี่เขา แฟนคลับพี่เขาไม่ได้ดูซีรีส์ผม ผมว่ามันคละกันอยู่ ที่จริงอยากให้โฟกัสความสนุกสนานมากกว่า”
เจอกันหลังบ้านก็รู้จักกัน? “รู้จักกันๆ (คนที่รักใครก็อยากเชียร์คนนั้น?) ใช่ และผมก็รักที่น้ำปิงด้วยครับ เชียร์หมดๆ แข่งขันให้เป็นเรื่องสนุก ก็อีก 4-5 วัน ผมก็ตามติดอยู่”