ฟิล์ม รชานันท์ เปิดใจ! คนยกเป็นปีทองในวงการ ย้ำไม่หวังไกลโกอินเตอร์ แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด – เล่าโมเมนต์เดินพรมแดงงานรับรางวัลเกาหลี
เรียกว่าเป็นปีทองแบบไม่ค้านสายตาจริงๆ สำหรับนักแสดงสาวคนสวย ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์ นอกจากจะเดินสายรับรางวัลฉ่ำในเวทีต่างๆ แล้ว กระแสความนิยมที่ได้รับจากเอฟซีทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย
โดย สาวฟิล์ม ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า “จริงๆ ส่วนหนึ่งมันมาจากการสนับสนุนของแฟนคลับ ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ หรือคิดว่าจะต้องมีสักปีทองของเรา แค่ทำทุกวันให้ดีที่สุด หวังว่าปีต่อๆ ไปจะเป็นปีทองเช่นกัน ทุกครั้งที่มีโอกาสได้รับรางวัลตอนพูดบนเวทีก็จะมีน้ำตาซึมตลอด เพราะดีใจที่เห็นคนรักเรามากขึ้น จากเมื่อก่อนที่มีจำนวนน้อยพอน่ารักกรุบกริบ แต่ตอนนี้เยอะมากๆ เลย”
แสดงว่าผลงานมันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น? “เอาจริงๆ ทุกวันนี้ฟิล์มก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าแฟนคลับเขารักอะไรให้ตัวฟิล์ม แต่ขอบคุณมากๆ เลยที่รักที่ฟิล์มเป็นฟิล์ม”
ไม่ใช่แค่แฟนไทย แต่อินเตอร์ฟิล์มก็เยอะมาก? “อันนี้ต้องขอบคุณมากๆ ที่ผ่านมามีโอกาสได้เดินทางไปแฟนมีตในหลายๆ ประเทศอย่างจีน ญี่ปุ่น และอีกเยอะ ซึ่งอินเตอร์แฟนแต่ละประเทศก็ให้การตอบรับที่น่ารักมาก”
ล่าสุดไปเดินพรมแดงงาน Seoul International Drama Awards 2025 สวยไม่ตายพรมเลย? “(หัวเราะ)เอาจริงๆ วันนั้นตื่นเต้นมาก แล้วเราเป็นนักแสดงไทยคนเดียวในงานนั้น ซึ่งได้รับเกียรติขึ้นเวทีรับรางวัล Outstanding Asian Star (Thailand) ด้วย เกินฝันมากๆ มันคือกำไรในชีวิตแล้ว”
“แล้วก็ดีใจที่กระแสออกมาดีเพราะเห็นไวรัลที่มีสื่อเกาหลีให้ความสนใจเรา มีแฟนๆ ส่งผ่านทาง X มาให้ดูเยอะมาก ส่วนเรื่องโกอินเตอร์ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังขนาดนั้น อย่างที่บอกว่าคิดอะไรวันต่อวัน ทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันไปก่อน”
ในความดีใจและภูมิใจ มันมีความกดดันด้วยไหม? “สำหรับฟิล์มความกดดันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ ว่าแบบเราจะทำให้เขาผิดหวังหรือเปล่า แต่ถ้าเรื่องการใช้ชีวิตเราก็ยังใช้ชีวิตปกติ เหมือนฟิล์มวันแรกที่ทุกคนรู้จักค่ะ”
พี่น้ำตาลพาร์ตเนอร์เราให้กำลังใจยังไงบ้าง? “พี่เขาจะคอยฉีดยาตลอด ให้กำลังใจตลอดค่ะ (เป้าหมายที่วางไว้?) ไม่กล้าคาดหวังอะไรเลยเพราะเป็นคนที่กดดันตัวเองง่ายมาก จะพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ”