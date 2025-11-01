เรียกฉันว่าหญิงแกร่ง! เบลล่า ราณี ถูกแมงป่องต่อย 2 ครั้ง กลางกองถ่าย ขาบวมมือบวม ไปโรงพยาบาลด่วน โชว์สปิริต กลับมาถ่ายต่อจนจบ
เป็นนักแสดงที่ทุ่มเทให้กับการทำงานแบบสุดๆ สำหรับนางเอกสาว เบลล่า ราณี ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาแชร์เรื่องราวระหว่างถ่ายทำละครเรื่อง “เจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวง”
โดยเบลล่าเล่าว่าตนได้ถูกแมงป่องต่อยกลางกองถ่ายจนทำให้ขาบวมมือบวม จนต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วน โชคดีที่ไม่แพ้ สามารถชนะพิษได้ จึงแสดงสปิริตหญิงแกร่งกลับมาถ่ายละครต่อ เนื่องจากเป็นช่วงใกล้ปิดกล้อง
“เรื่องเล่า ของดิชั้น และ… 🦂ซีนเมื่อคืนรวมถึงคืนนี้ถ่ายในช่วงต้นปี ซีซั่นฝุ่น ในป่าแห้ง และถ้าจำไม่ผิดนั่นน่าจะเป็นวันแรกๆ ที่กลับมาถ่ายละครหลังปีใหม่ จึงมีการนัดจับฉลากกัน”
“ดิฉันเริ่มวันด้วยอาการแพ้ฝุ่นอย่างแรง เอาทิชชู่อุดจมูกให้ช่างหน้าผมแต่งองค์ไป (สภาพ…) ไปเข้าฉากก็ใส่มาส์ก แต่พอเห็นพระเอกหลับเท่านั้นแหละ จิตวิญญาณนักข่าวสาวต้องเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชม อ่ะ ตอนเช้าถ่ายจบไป ก็พักกลางวัน”
“พอทานข้าวเสร็จ จะไปเปลี่ยนชุดเข้าฉากตอนบ่าย แต่ตอนที่ลุกขึ้นจากเก้าอี้นี่แหละ “จึ้ก” ความรู้สึกเจ็บแปล๊ปที่ขาข้างหนึ่ง มันเจ็บแบบเจ็บร้าวเลย ตกใจมาก คนอื่นเริ่มมารุม ก็เดาว่าเป็นแมลงหรือมดมั้ย พอกำลังเปิดๆผ้าเพื่อหา “จึ้กที่สอง” เกิดขึ้นที่มือ คราวนี้รู้สึกว่า อ่ะ ไม่ปกติและ พี่เสื้อผ้าเลยรีบช่วยหาในขณะที่ดิชั้นขวัญเสียและเพราะมือเริ่มแดงบวม และความแดงเริ่มแผ่ซ่าน ปรากฏว่า มีแมงป่องเข้ามาอยู่ในโจงกระเบน!!!”
“แมงป่องแม้จะตัวไม่ใหญ่ แต่ดิชั้นโดนต่อย 2 ที่ แม่เจ้า และสถานที่กึ่งต่างจังหวัดแบบนี้ ฉันจะตุยมั้ย พุ่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร็วและระหว่างนั้นก็เสิร์ชใหญ่ เจอว่า ถ้าตัวเล็กแต่ก้ามใหญ่ คือพิษเยอะ เป็น20 กว่านาทีที่นานมาก ทั้งขาทั้งมือก็บวมขึ้นเรื่อยๆ พอถึงรพ ก็กะเผลกๆ เดินเข้าห้องฉุกเฉินรพอย่างด่วน”
“แต่เคราะห์ดี ปรากฏว่า ดิชั้นชนะพิษนางจ้าา คือไม่น่าจะแพ้ เพราะยังหายใจได้เกือบจะปกติ ถ้าไม่นับการตื่นเต้น แต่หมอก็บอกว่าถ้าหนักขึ้นค่อยกลับมาใหม่ ได้รับการฉีดยาแก้ปวดไปหนึ่ง แล้วช่วงนั้นใกล้ปิดกล้องแล้วเลยตัดสินใจกลับมาถ่ายต่อ ก็ถ่ายไปประคบเย็นไป”
“พอตกเย็น ได้เวลาจับฉลากปีใหม่ ไอเราก็ชอบงานรื่นเริงซะด้วย ได้รับบทเป็นพิธีกรรันงาน ถ้าสังเกตจะยังเห็นพลาสเตอร์แปะที่ขาอยู่ แต่หารู้มั้ย ที่อยู่ได้มันเป็นเพราะยาล้วนๆ พอยาหมดฤทธิ์เท่านั้นแหละ โอโห แทบอยากจะคลานกลับบ้าน”
“สรุปเรื่องทั้งหมดนี้ว่า “โปรดเรียกฉันว่าหญิงแกร่ง” (แต่ไม่เอาอีกแล้วนะคะ) จบเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ ปล. ดีขึ้นและ มีแม่ยี่สุ่นมาปลอบใจ555”
ขอบคุณที่มาจากไอจี bellacampen