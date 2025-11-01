20ปีบริบูรณ์! ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เหลือแค่พ่อแม่ของลูก เกิดอะไรขึ้นช็อกตามๆกันปมประกาศเลิกรา แห่ส่งกำลังใจ

คอมเมนต์แห่ส่งกำลังใจ ธัญญ่า ธัญญาเรศ โพสต์ล่าสุดข้อความประกาศลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย สามีว่า “ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะ ลูกไม่ติดอะไร ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะ”

พร้อมแคปชั่นว่า “20ปี บริบูรณ์” ท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจให้สาวธัญญ่ากันอย่างล้นหลามและช็อกปมประกาศเลิกราครั้งนี้

ขณะที่ก่อนหน้านี้ ธัญญ่า เพิ่งจะโพสต์อวยพรวันเกิดให้สามีติดตลกอยู่เลยว่า “HBD นะแด๊ดดี๊..ไม่คิดว่าจะมาค้นพบตัวเองกลายเป็นดาวตลกในวัย51 ดูแลสุขภาพเยอะๆจะได้อยู่กับลียาไปนานๆ..ชงดื่มวิตามินให้มันน้อยๆหน่อย @pegliyah”

