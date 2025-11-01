อเล็กซ์ เรนเดลล์ ประกาศข่าวดี! เจนนี่ ภรรยา ตั้งท้องแล้ว ขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงคนล่าสุด เพื่อนดาราแห่ยินดี
หลังควงเจ้าสาวคนสวย เจนนี่ เข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุดนักแสดงมากฝีมือ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดงเรียบร้อยแล้ว เมื่อเจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
โดน หนุ่มอเล็กซ์ โพสต์คลิปขณะชมคอนเสิร์ตของวงดนตรีร็อกในตำนานอย่าง Oasis กับภรรยาคนสวย พร้อมเขียนข้อความว่า “We’re gonna be parents :) #standbyme” (เรากำลังจะเป็นพ่อแม่กันแล้ว)
ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก อาทิ congratulations once again! Hehehehe!, รักอเล็กซ์มาตั้งแต่ 8 ขวบ จะอยู่รักลูกของอเล็กซ์ด้วย, Whaaaatttt! Congrats guys! So happy for u! Welcome to the club, ยินดีด้วยนะจ๊ะ เห็นอเล็กซ์ตั้งแต่เด็กๆ เติบโตมีครอบครัว รักมากจ้ะ วางตัวดีในทุกบทบาท ต้องเป็นคุณพ่อที่น่ารักมาก, ยินดีด้วยค่ะ จากเด็กน้อยวันนั้น เป็นคุณพ่อวันนี้ ฯลฯ
