ตึงทั้งไลฟ์! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ยืนยันลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย ไม่ได้สร้างกระแส เคลียร์จบโตแล้วไม่ตีกัน

เริ่มไลฟ์แล้วขายของคู่กันแล้ว หลังจากที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย เหลือแค่พ่อและแม่ โดยเมื่อเริ่มไลฟ์ ธัญญ่า ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงตามที่โพสต์ไป ไม่ได้สร้างกระแส

ในช่วงหนึ่งของไลฟ์ ธัญญ่า ได้เผยว่า “ไม่ตีกัน ไม่ทะเลาะกัน ปัญหาเกิดขึ้นได้ในทุกบ้าน อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกันยังไงเท่านั้นเอง โตกันแล้วเราสามารถที่จะทำงานต่อด้วยกันได้ เนี่ยพี่เป๊กเดินไปเดินมาอยู่ เดี๋ยวมาไลฟ์ด้วย รอแกทำใจนิดหนึ่ง ปัญหาก็เคลียร์กันด้วยดี ยืนยันไม่มีทะเลาะ ทุกอย่างที่โพสต์เป็นเรื่องจริง ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสอะไร”

อ้น เสริมว่า “พี่เป๊กยังแซวด้วยว่า กูจะไลฟ์ยังไงละเนี่ย โดนลดสถานะแล้ว”

ระหว่างนั้นมีแฟนๆ ที่เข้ามาชมไลฟ์ เข้ามาให้กำลังใจ ธัญญ่า ซึ่งทางด้านเป๊ก ที่เดินเข้ามาในไลฟ์แล้วพูดขึ้นว่า “ต้องให้กำลังใจพี่ด้วย ถูกบอกลดสถานะ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
2

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
3

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
4

แห่ชื่นชมทีมหมอ-พยาบาล คลอดเด็กแฝดบนรถ แฟนหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด
5

เกือบไม่ทัน! เลขเด็ด โปเตโต้ แฟนหวยหากันให้วุ่นงวดนี้กว่าจะเจอ เลขซ่อนอยู่
6

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
7

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
8

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
9

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน
10

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า