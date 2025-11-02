ดิว อริสรา สวนชาวเน็ต ไม่ได้โกรธหรือถือสา ถูกโยง ธัญญ่า-เป๊ก ลั่น!อย่าตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์คนอื่น

ดิว อริสรา สวนชาวเน็ต ไม่ได้โกรธหรือถือสา ถูกโยงมือที่สาม ธัญญ่า-เป๊ก ลั่น!อย่าตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์คนอื่น ไปทำชีวิตของเราให้ดี
กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียล หลังมีคนใกล้ชิดของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาเปิดเผยว่าการลดสถานะความสัมพันธ์กับ เป็ก สัณณ์ชัย เกิดจากปัญหานอกใจของฝ่ายชาย ซึ่งทำให้ชาวเน็ตโยงไปว่า ดิว อริสรา อาจเกี่ยวข้อง เพราะเป็กเคยให้ความช่วยเหลือดิวในหลายเรื่อง
ซึ่งทางด้าน ธัญญ่า ก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านในไลฟ์แล้วว่า “ไม่เกี่ยวกับดิวนะคะ ไม่เกี่ยวเลย น้องดิวเป็นคนน่ารักค่ะ มันเป็นเรื่องของเรา 2 คน ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติค่ะ แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับดิวเลยค่ะ”
ล่าสุด ดิว ได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นมือที่สาม พร้อมสอนชาวเน็ตว่า อย่าตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับชีวิตความสัมพันธ์ของคนอื่นจากมุมมองของตัวเอง
โดย ดิว เขียนไว้ว่า “ปล. ไม่ได้โกรธหรือถือสาอะไรน๊า แต่ดิวอยากใช้โอกาสนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องมุมมองที่มีต่อคน สังคมรอบตัวเราว่า
จริงๆ แล้วชีวิตคนเราพอผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ หนักๆ มามันก็ทำให้เราเห็นอะไร ทั้งบทเรียนที่สอนเรา สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตเรา ซึ่งบนเหตุการณ์ร้ายๆ ของดิว ในมุมดีๆ ดิวก็ได้เห็นว่าจริงๆ แล้ว ดิวก็ยังมีพี่ๆ หรือใครๆ ที่เป็นตัวจริงยังคงอยู่ในชีวิต หรือคนที่เขาให้โอกาส และยื่นมือมาช่วยเหลือมันก็ยังมีอยู่ คือโลกมันไม่ได้โหดร้าย และก็ยังมีมุมน่าอยู่ กว่าที่ใครๆ อาจจะมองเป็นแง่ลบไปหมด ดังนั้นการที่เราจะอยู่แบบมีความสุขและเป็นคนคิดบวกบ้าง มันจะดีต่อใจเราเองไม่ใช่อะไรเลย
.. จากประสบการณ์ของคนที่มีหลายคนที่เดินจากไป .. และยังมีหลายคนที่ยังอยู่ในชีวิต ..
ดังนั้นถึงคอมเมนต์ การละคร อย่าเอาความคิดที่คิดคิดถึงคนอื่นว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ มาทำให้ความดีของคนดีๆ เขาต้องเลอะเทอะ แบบพวกคอมเมนต์ที่มีความคิดเลอะเทอะเลย🫶🏻
เรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ยิ่งเป็นเรื่องของคนอื่น การไม่แสดงความคิดเห็น นั่งดู และใช้ชีวิตของเราไปทำชีวิตของเราให้ดี จริงๆ แล้วมันก็ดีต่อตัวเราเหมือนกันนะยูววว✌🏻”
ที่มา Due Arisara