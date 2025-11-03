อบอุ่น พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาวในวันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์แล้ว สุดอลังการมากเจ้าบ่าวจบสถาปัตย์แถมเป็นออร์แกไนซ์ด้วย จัดงานแต่งด้วยตัวเองไปเลย
ร่วมยินดีกับ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ หฤทัยบริรักษ์ จาก บ้านโชคดี เดอะซีรีส์ ซีซั่น2 เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวนอกวงการ สปานิกหนุ่มสุดหล่อ บรรยากาศสุดโรแมนติกชื่นมื่น ท่ามกลางครอบครัวคนสนิทใกล้ชิดมาร่วมยินดีอบอุ่น
โดย มิลค์ สุรีมาศ เจ้าสาวโพสต์ภาพกับพ่อนีโน่ เมทนี บุรณศิริ ในงานวิวาห์ พร้อมแคปชั่นว่า
“กราบขอบพระคุณพ่อโน่ของลูกกกกกก ” ทั้งนี้ พ่อโน่ นีโน่ ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆ ยินดีกับลูกสาว รวมทั้งเพื่อนคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องด้วย
แถมสาวมิลค์ยังรีวิวงานแต่งที่จัดงานเองสุดอลังการ เจ้าบ่าวจบสถาปัตย์แถมเป็นออร์แกไนซ์ด้วย ส่วนเจ้าสาวจบศิลปกรรม จัดงานแต่งด้วยตัวเองไปเลย
@mmilksh ซีนเปิดตัวแบบใหม่แบบสับ #งานแต่งงาน #ออแกไนซ์งานแต่ง #รีวิวงานแต่ง #แต่งงาน #vibeweddingdesign @Vibeweddingdesign ♬ เสียงต้นฉบับ – Mmilk.sh