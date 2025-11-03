อบอุ่น พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาวในวันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์แล้ว สุดอลังการมากเจ้าบ่าวจบสถาปัตย์แถมเป็นออร์แกไนซ์ด้วย จัดงานแต่งด้วยตัวเองไปเลย

ร่วมยินดีกับ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ หฤทัยบริรักษ์ จาก บ้านโชคดี เดอะซีรีส์ ซีซั่น2 เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวนอกวงการ สปานิกหนุ่มสุดหล่อ บรรยากาศสุดโรแมนติกชื่นมื่น ท่ามกลางครอบครัวคนสนิทใกล้ชิดมาร่วมยินดีอบอุ่น

โดย มิลค์ สุรีมาศ เจ้าสาวโพสต์ภาพกับพ่อนีโน่ เมทนี บุรณศิริ ในงานวิวาห์ พร้อมแคปชั่นว่า
“กราบขอบพระคุณพ่อโน่ของลูกกกกกก ” ทั้งนี้ พ่อโน่ นีโน่ ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆ ยินดีกับลูกสาว รวมทั้งเพื่อนคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องด้วย

แถมสาวมิลค์ยังรีวิวงานแต่งที่จัดงานเองสุดอลังการ เจ้าบ่าวจบสถาปัตย์แถมเป็นออร์แกไนซ์ด้วย ส่วนเจ้าสาวจบศิลปกรรม จัดงานแต่งด้วยตัวเองไปเลย

@mmilksh ซีนเปิดตัวแบบใหม่แบบสับ #งานแต่งงาน #ออแกไนซ์งานแต่ง #รีวิวงานแต่ง #แต่งงาน #vibeweddingdesign @Vibeweddingdesign ♬ เสียงต้นฉบับ – Mmilk.sh

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
6

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
9

บุกรวบหนุ่มคาห้องพักเพชรบุรี ซุกยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด ได้ปืน 3 กระบอก ของกลางอีกเพียบ
10

ยายร้องให้ช่วย 2 หลานเด็กดักแด้ เผยเคยได้รับบริจาคหลายล้าน แต่หมดแล้ว ผญบ.เล่าอีกมุม