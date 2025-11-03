ต้าห์อู๋ ซาบซึ้ง ออฟโรด ออกมาดึงสติคนวิจารณ์หลังทำตาสองชั้น เผยมั่นใจขึ้น รู้ตัวเองดี ศัลยกรรมเพื่ออะไร

ต้าห์อู๋ ซาบซึ้ง ออฟโรด ออกมาดึงสติคนวิจารณ์หลังทำตาสองชั้น เผยทำแล้วมีความสุข-มั่นใจขึ้น รู้ตัวเองดี ศัลยกรรมเพื่ออะไร ไม่ต้องหามุมหล่อแล้ว
หลังจากที่นักร้องและนักแสดงหนุ่ม ต้าห์อู๋ – พิทยา แซ่ฉั่ว บินลัดฟ้าไปทำตาสองชั้นที่ประเทศเกาหลี และเพิ่งกลับมาร่วมงานอีเวนต์ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ก็เกิดกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวาง ทั้งเสียงชมว่าดูเฉี่ยว หล่อขึ้น และบางส่วนที่มองว่าตาเดิมดูดีกว่าเดิม
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ “ออฟโรด กันตภณ” ได้ออกมาโพสต์ปกป้องผ่านโซเชียล ระบุว่า “ทุกครั้งที่มีคนพูดถึง “หน้าตา” ของคนอื่น อยากให้หยุดคิด นิดนึงครับ เพราะเบื้องหลังการตัดสินใจของเขา อาจมีทั้ง ความกล้า ความมั่นใจ และการเยียวยาตัวเอง การปรับลุค ไม่ได้ทำให้ใครด้อยลง สิ่งที่ทำให้เราดูดีจริงๆ คือ “ความมั่นใจ” และ “พลังใจ” จากการรักตัวเองในแบบที่เป็น โลกทุกวันนี้เปิดกว้างแล้ว ครับ ความงามไม่ได้มีมาตรฐานเดียวอีกต่อไป ถ้าเราไม่สามารถชื่นชมความแตกต่างของคนอื่นได้ อย่าง น้อยอย่าทำร้ายเขาด้วยคำพูดเลยนะครับ”
ล่าสุด “ต้าห์อู๋” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ CAT n joy ได้เปิดใจถึงเรื่องทั้งหมดในงาน “CAT VENTURE by CAT n joy” พร้อมพูดถึงความรู้สึกหลังมีดราม่า
“คือที่มันบวมวันนั้นน่ะ คือแพ้กุ้ง ล้อเล่น ล้อเล่น คือผมก็มองว่ามันมีเวลาของมัน แต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะ คือมันไม่กี่วันเอง อาทิตย์กว่าๆ ทำให้คนได้เห็น ดีเหมือนกัน
คือตอนเนี่ยคนทักมา ผมจะเริ่มเป็นเอเจนซี่บ้างแล้ว เพราะเรารู้สึกว่าทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย คือเป็นอีกงานนึงหลังจากเป็นนักแสดง ใครอยากทำ ผมแนะนำได้เลย
แต่ว่าผมเข้าใจทุกคนนะ อย่างบางคนเขาไม่ได้ติดตามผม เขาเห็นหน้าผมที่หล่อจัด กับวันนั้นหวาน ซึ่งผมเข้าใจได้ แต่สุดท้ายแล้วผมมานั่งตอบตัวเองว่า ผมทำทำไม ผมมายืนตรงนี้ ผมมั่นใจ
แต่ก่อนเราจะมุมซ้ายอย่างเดียว แต่ตอนนี้คือมุมขวาได้ มันตอบตัวเองได้ว่าทำไปทำไม มันก็เลยไม่ซีเรียส แต่ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ”
แล้วอย่างที่ออฟโรดโพสต์ล่ะ?
“คือมันก็มีคอมเมนต์ครับ คือถามว่าเราวิตกไหม ตอนแรกอ่ะก็วิตก มันจะเป็นอย่างนั้นมั้ยวะ แต่สุดท้ายมันก็ process คือมันไม่มีอะไร คือฉีดสิวมันยังบวมเลย แค่นี้มันก็นิดหน่อย ส่วนพร ก็ประสิทธิโชคแล้วครับ”
ส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองแล้วเป็นยังไง?
“ผมมีความสุขมาก ซ้ายขวา คือฮาโลวีนล่าสุดที่ถ่ายไป ไม่ต้องมานั่งเกร็งหน้าเลย แต่ก่อนจะต้องเกร็งหามุมหล่อ แต่ว่าตอนนี้คือได้เลย แล้วมันจะดีกว่านี้ ผมเชื่อ”
ก่อนตัดสินใจทำ คิดไหมว่ามันจะมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้?
“คือจริงๆ อ่ะผมว่ามันอยู่ที่เรานะ สุดท้ายแล้วทำไปเถอะ แล้วแต่คนมีความสุข เรามั่นใจในตัวเองในทุกวัน ดูแลพัฒนาตัวเอง ผมว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าคนอื่นจะพูดยังไง ถ้าสุดท้ายแล้วเรารักตัวเอง ทำเพื่อตัวเอง วันนี้เรามีความสุข เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องอื่นๆ เลย ถ้าคุณมั่นใจ มันก็จะออกมาดีหมดเลย”
แล้วรู้สึกยังไงที่ออฟโรออกมาปกป้อง?
“คือเขารับรู้ ว่าผมเป็นคนที่จริงๆ แล้วผมเป็นคนเซนซิทีฟ แต่ว่าเป็นคนที่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไง มันก็จะรู้สึกอยู่ เช่น คนมาบอกว่า “เฮ้ย ทำข้อสอบผิดว่ะ” เราก็จะรู้แล้วว่าแก้ยังไง แต่ว่าใจเราอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันทำผิด แต่เขาก็คงจะแบบเป็นคนที่… ก็คงอยากพูด เราก็รู้สึกซาบซึ้งเขานะ ก็ขอบคุณเขา แต่คือไม่รู้ด้วยนะว่าเขาจะพิมพ์อย่างนั้นออกไป เขาเซนซิทีฟกว่าเรา”
พอหล่อแล้วมีคนมาถามไหมว่าสวดมนต์บทไหน?
“มันต้องมีค่าแรกเข้านิดนึงครับ”