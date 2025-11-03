ยอจินกู เตรียมเข้ารับราชการทหาร 15 ธันวาคมนี้ ในหน่วย KATUSA หน่วยพิเศษกองทัพเกาหลีใต้ สังกัดกองทัพสหรัฐฯ
นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ ยอจินกู ซึ่งมีผลงานซีรีส์เป็นที่รู้จักอย่าง Hotel Del Luna, The Crowned Clown, Beyond Evil, The Moon Embracing The Sun ฯลฯ เตรียมเข้ารับราชการทหารในหน่วย KATUSA (Korean Augmentation to the United States Army) โดยมีกำหนดรายงานตัวในวันที่ 15 ธันวาคมนี้
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ต้นสังกัดของ ยอจินกู ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการถึงการเข้ารับราชการทหารของนักแสดงหนุ่ม ระบุว่า “สวัสดีครับ เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการรับราชการทหารของนักแสดงยอจินกู นักแสดงยอจินกูได้รับเลือกให้เข้าร่วม KATUSA (การเสริมกำลังเกาหลีในกองทัพสหรัฐอเมริกา) และจะรับราชการทหารเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีหกเดือน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมนี้
เนื่องจากพิธีเข้าค่ายฝึกเป็นงานที่ทหารและครอบครัวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงไม่เปิดเผยสถานที่และเวลาที่แน่นอน เราขอความกรุณางดเว้นการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวในวันนั้น
เราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนักแสดงยอจินกู และขอให้ท่านสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องจนกว่าเขาจะกลับมาพร้อมสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์หลังจากปลดประจำการ ขอบคุณครับ”