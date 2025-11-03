สื่ออังกฤษ ลือหนัก! Stranger Things ภาค 5 คงจบไม่สวยแล้ว เมื่อ มิลลี่ ฟ้อง เดวิด คุกคาม-กลั่นแกล้ง หลังร่วมงานมากว่า 5 ปี

สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ Stranger Things แน่นอนว่าจะต้องรู้จัก “อีเลเว่น” (รับบทโดย มิลลี่) เด็กหญิงที่มีพลังจิตหลบหนีจากห้องทดลอง ตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี ซึ่งถูกหัวหน้าตำรวจ “จิม ฮอปเปอร์” (รับบทโดย เดวิด) รับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม และเปลี่ยนชื่อเป็น “เจน ฮอปเปอร์”

นอกจากจะตื่นเต้นกับภาค 5 ที่กำลังจะฉายแล้ว แฟนคลับ Stranger Things อาจต้องกุมขมับ เมื่อมีรายงานว่า มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์ ได้ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ในข้อหากลั่นแกล้งและคุกคาม (Bully & Harassment) โดยไม่มีข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ แต่ไม่มีใครรายละเอียดว่ายื่นฟ้องเพราะอะไร ซึ่งเธอยื่นฟ้องไปก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำซีซั่นสุดท้ายภาคที่ 5 และการสืบสวนก็ดำเนินมานานหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่มีผลสรุปออกมา

ลิลลี่ และ เดวิด

ก่อนหน้านี้ เดวิด ฮาร์เบอร์ เพิ่งมีข่าวว่าเลิกรากับภรรยา ลิลลี่ อัลเลน โดยนักร้องสาวได้ปล่อยอัลบัมใหม่ West End Girl ออกมา และเนื้อหาในอัลบั้มมีการบอกใบ้อย่างหนักว่าเธอถูกนอกใจ ต่อมาเธอยังให้สัมภาษณ์ในรายการและบอกว่าสามีของเธอ “ก้าวข้ามขอบเขตของชีวิตสมรส” ซึ่งช่วงที่เขามีปัญหากับภรรยาเป็นช่วงเดียวกับที่ถูก มิลลี่ ฟ้องร้อง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการตอบกลับประเด็นดังกล่าวจากตัวแทนของนักแสดงทั้งสอง, ผู้สร้างซีรีส์ และ Netflix ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ทั้งคู่จะสามารถเดินสายโปรโมทซีรีส์ร่วมกันได้หรือไม่

