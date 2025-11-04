ข่าวสดมิวสิค – ‘P.O.P’ คัมแบ๊กอัลบั้มใหม่ในรอบ 12 ปี ส่งซิงเกิลล่าสุด ‘เคียงข้าง’ ถือเป็นเพลงต้อนรับเข้าสู่งาน B.DAY Forever Concert
คัมแบ๊กอัลบั้มใหม่ในรอบ 12 ปี สำหรับศิลปิน โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลงมือทองยุค 90s วง “P.O.P” ประกอบด้วย นภ พรชำนิ, สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์, ณฐพล ศรีจอมขัวญ และ ศศิศ มิลินทวนิช ส่งซิงเกิลล่าสุด “เคียงข้าง” เพื่อขอบคุณแฟนเพลง
นภ พรชำนิ เล่าว่า “เคียงข้าง ถือเป็นเพลงแรกที่พวกเราทำออกมาในแนว Sentimental Pop Rock ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากดนตรีฝั่งอเมริกาในยุค 70s ที่เราจะเอามาใช้เป็นแนวทางการผลิตทุกเพลงในอัลบั้มนี้ ถือเป็นความท้าทายของวง
โดย P.O.P ทำเพลง เคียงข้าง นี้ขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณต่อแฟนเพลงของ P.O.P ที่ยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอมา รวมถึงขอบคุณแฟนเพลงเบเกอรี่มิวสิคที่ยังอยู่เคียงข้างพวกเราศิลปินทุกคน แม้เวลาจะผ่านมาเกิน 30 ปีแล้วก็ตาม ถือเป็นเพลงที่ใช้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน B.DAY Forever Concert ในวันที่ 5-8 ธันวาคมนี้ ณ Impact Arena และหลังจบคอนเสิร์ตนี้ พวกเราก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่ตามออกมาเรื่อยๆ และเตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าครับ”
ฟังเพลง “เคียงข้าง” โดยวง “P.O.P” 7 พฤศจิกายนนี้ และติดตามเอ็มวีทาง Youtube : POPBandVevo Channel : https://youtube.com/@popbandvevo3442?si=YDHiokoLzCJRDZVD