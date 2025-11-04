บันเทิงต่างประเทศ – ‘คังแทโอ-คิมเซจอง’ สลับร่างปัง ‘Moon River’ ย้อนยุค-แฟนตาซี ดนตรีประกอบพาดำดิ่งสู่โลกแห่งโชคชะตาและความรักที่ไม่อาจคาดเดา
ปักหมุดรอ ซีรีส์เกาหลีย้อนยุค โรแมนติก แฟนตาซี “Moon River” นำแสดงโดย ‘คังแทโอ’ ที่โด่งดังจากซีรีส์ Extraordinary Attorney Woo และ Doom at Your Service และ ‘คิมเซจอง’ ขวัญใจแฟนๆ จาก Business Proposal และ Brewing Love
“Moon River” เรื่องราวของ องค์รัชทายาทอีคัง (คังแทโอ) ผู้ใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญภายนอก ทว่าภายในกลับเก็บซ่อนบาดแผลจากการสูญเสียคนรักในอดีต กับ พัคดัลอี (คิมเซจอง) หญิงสาวแม่ค้าหาบเร่หัวไว มีพรสวรรค์ในการพูดและค้าขาย แต่กลับสูญเสียความทรงจำในอดีต เมื่อเหตุการณ์เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นทำให้ทั้งคู่ต้องสลับร่าง และต้องใช้ชีวิตในโลกที่แตกต่างกันสุดขั้ว
ความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงพล็อต สลับวิญญาณ แต่ยังเป็นการผสมผสานระหว่างความโรแมนติก ดราม่า และบรรยากาศย้อนยุคที่ถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดละเมียดละไม ทั้งเสื้อผ้า ฉาก แสง สี และดนตรีประกอบที่ช่วยพาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกแห่งโชคชะตาและความรักที่ไม่อาจคาดเดา
รับชม “Moon River” ได้ที่ Viu ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 7 พ.ย. นี้ ทุกวัน ศุกร์-เสาร์ เวลา 21.10 น.